Potsdam

Die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück (Overhavel) hat eine neue Leiterin: Die Berliner Politikwissenschaftlerin Andrea Genest tritt am 1. August die Nachfolge von Insa Eschebach an, die am 31. Juli in den Ruhestand geht. Diese Personalentscheidung gab die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten am Dienstag bekannt. Genest wird zudem Stellvertreterin des Stiftungsdirektors Axel Drecoll. Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) sprach von einer „ausgesprochen guten Wahl“.

Genest, Jahrgang 1970, studierte Politikwissenschaft und Germanistik an der FU Berlin. Nach ihrer Promotion arbeitete sie unter anderem in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau und zuletzt am Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide. Drecoll sagte, Genest stehe vor der „großen Herausforderung, angesichts einer sich wandelnden Erinnerungskultur neue Wege in der Präsentation und Vermittlung der nationalsozialistischen KZ-Verbrechen zu beschreiten“.

Größtes Frauen-KZ des Naziregimes

Das 1938/39 erbaute KZ Ravensbrück war das größte Konzentrationslager für Frauen im Deutschen Reich. Bis 1945 waren dort und angrenzenden Jugend-KZ Uckermark 132.000 Frauen und 20.000 Männer interniert. Sie wurden von 1.000 SS-Schergen und 550 Aufseherinnen bewacht. Historiker gehen davon aus, dass 28.000 Häftlinge in Ravensbrück gestorben sind. Alleine 6000 Insassen wurden noch in den letzten Kriegsmonaten von der SS vergast. Am 30. April 1945 befreite die Rote Armee das KZ.

Von MAZonline/tk