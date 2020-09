Angebissen – Seenfischerei Himmelpfort verwöhnt die Freunde frischen Fischs

Himmelpfort

Jeden Tag steht Mathias Winkler vor der gleichen herausfordernden Aufgabe: Er muss den Hunger seiner Gäste auf frischen Fisch stillen. Dafür fährt er in den frühen Morgenstunden, wenn sich andere Leute noch einmal genüsslich im Bett umdrehen, 1000 Hektar Wasser der Seen rund um Himmelpfort ab. Vom Stolpsee aus startet der Fischer zu seiner Tour - egal ob der Wind peitscht, es regnet oder der Morgentau auf den Bäumen einen sonnigen Tag ankündigt. „In der Saison beginnt der Arbeitstag bereits um 4 Uhr. Die Stille auf dem See um diese Zeit ist unbeschreiblich“, sagt Mathias Winkler.

Auf den Spuren des guten Geschmacks gelangen Freunde leckerer Fischgerichte auch in der Seenfischerei in Himmelpfort. Quelle: Regio Nord GmbH/André Wirsig

Wenn der gebürtige Mecklenburger, der im Team der Seenfischerei Himmelpfort von Klaus-Peter Gensch arbeitet, nach Stunden wieder in den kleinen Hafen einfährt, geht es daran, den morgendlichen Fang zu verarbeiten. Dann ist es um die Ruhe erst einmal geschehen. In der Gaststätte der Seenfischerei kommt die Beute des Morgens frisch zubereitet auf die Teller: schonend gegrillter Wels oder Zander aus dem Stolpsee, Saibling und Fischbuletten zum Beispiel.

Wer selbst kochen möchte, kann Hechte, Zander und Aale aus dem eigenen Reusen- und Stellnetzfang mitnehmen. Quelle: Regio Nord GmbH/Andre Wirsig

Im Ladengeschäft gibt es deftige Fischbrötchen, unter anderem mit Matjesfilet und Bismarckhering. Wer selbst kochen möchte, kann Hechte, Zander und Aale aus dem eigenen Reusen- und Stellnetzfang mitnehmen. Auch geräuchert wird in der Seenfischerei - mit einer ganz besonderen Holzsorte. Erlenholz sorgt für eine rötliche Färbung der Fische und einen unverwechselbaren Geschmack, ob vor Ort oder zu Hause.

Seenfischerei Himmelpfort, Klaus-Peter Gensch, Stolpseestraße 18, 16798 Fürstenberg/ Havel, Ortsteil Himmelpfort, Telefonanschluss: 033089/4 12 09, Telefon/ Gastronomie: 033089/4 30 38

