Dorfanger in Birkenwerder wird schön grün

Birkenwerder

„Wasser marsch!“, hieß es am Freitag auf dem Dorfanger Birkenwerder. Oranienburgs Vize-Brandmeister Jens Pamperin stellte den ersten Teil der frisch verlegten Bewässerungsanlage probeweise an. Doch diesmal nicht in seiner ehrenamtlichen Funktion als Brandbekämpfer, sondern als Inhaber der verantwortlichen Firma für automatische Bewässerungsanlagen. Alles lief planmäßig, wie auch die gesamte Baustelle fristgerecht fertig wird. „Die Arbeiten auf dem Dorfanger sind im Zeitplan sowie im genannten Kostenrahmen“, bestätigt Lars Miels vom Amt für Hoch- und Tiefbau. 400 000 Euro zahlt die Stadt für die Neugestaltung ( MAZ berichtete).

Am neu gestalteten Anger an der Hauptstraße laden neben dem Fahrradweg Bänke mit Fahrradbügeln die Radler zur Rast ein. Quelle: Matthias Busse

Das größte kommunale Bauprojekt der Birkenstadt neigt sich seinem Ende. Entlang des Fahrradweges parallel zur Hauptstraße – der Bundesstraße 96 – bietet sich ein neues Bild: Acht Bänke mit Holzauflage und jeweils einem Abfallbehälter sowie Fahrradbügel daneben stehen bereits. Frisch ausgesäter Rasen sprießt. Dazwischen sind Rabatten mit genügsamen Pflanzen angelegt. Darauf wachsen dekorative Gräser mit hohen schmalen Blättern und Rispen. Blüten pflegeleichter Kräuter setzen farbige Akzente.

Pflegeleichter Kräuter setzen farbige Akzente. Quelle: Matthias Busse

Automatische Bewässerung wird von Sensoren gesteuert

Damit die gärtnerische Gestaltung auch bei großer Trockenheit erhalten bleibt, verlegen Mitarbeiter von Jens Pamperins Bewässerungsfirma derzeit die letzten Rohre zwischen Margaretenstraße und Kirche. „Zwei Drittel sind bereits fertig“, gibt sich Pamperin zufrieden. Denn für den Firmeninhaber und seine vier Angestellten sei es der bisher größte Auftrag. Auf 9000 Quadratmetern verlegen sie Rohre, an die 500 Rasensprenger angeschlossen werden. Am Donnerstag wird die Stadt die fertige Anlage übernehmen. „Wir müssen dann nur alles winterfest machen und im Frühjahr die Funktion kontrollieren“, beschreibt Pamperin den minimalen Folgeaufwand.

Seit zehn Jahren ist der Gas-Wasser-Installateur selbstständig, seit sechs Jahren installiert er mit Sensoren gesteuerte Bewässerungsanlagen für Gärten, die Temperatur und Niederschläge analysieren und danach die Beregnungsmenge bemessen. „Seit der zweiten Hälfte dieses Jahres führen wir fast nur noch öffentliche Aufträge aus“, sagt er. Der Rathausvorplatz in Velten und die beiden dortigen Kitas gehören dazu – ab Ende September auch die Kita „Sonnenschein“ in Leegebruch.

Die Anschaffungskosten rentieren sich

Inzwischen übernahm er auch den Wartungsvertrag für die Bewässerungsanlage vom Erlebnisbad Turm seiner Heimatstadt. Gerade ist er beim Austausch verschlissener Teile und rüstet dabei gleich um: „Wir haben eine Internetsteuerung eingebaut.“ Diese hole sich Daten von der Wetterstation Lehnitz und sprengt den Außenbereich erst gar nicht, wenn Regen angekündigt ist. „Das spart Wasser und Energie“, betont Pamperin.

Jens Pamperin (l.) und sein Mitarbeiter stellen die automatische Bewässerungsanlage ein. Quelle: Robert Roeske

Überhaupt rentiere sich die Automatik nach nur wenigen Jahren. „Zuerst war ich beratend für Birkenwerder tätig“, erzählt er und dass er dabei erfahren habe, dass der Bauhof die Bewässerung von Hand gar nicht mehr geschafft habe. Insbesondere die beiden vergangenen trockenen Sommer verstärkten die Nachfrage nach seinen Leistungen.

Auch der Hauptauftragnehmer, die Floralia Gartenbau aus Cottbus, ist fast fertig. Abschließend kommen in der Pflanzzeit zwischen Oktober und November 80 Jungbäume in die Erde. Dann soll eine neue Hecke die Sitzgelegenheiten zur viel befahrenen B 96 abschirmen. „Die Bänke dienen vorrangig den Nutzern des Fahrradweges für eine Rast“, stellt sich Miels die spätere Situation vor. Bis es soweit ist, verfällt der neu gestaltete Anger in den Winterschlaf und wartet im Frühjahr mit blauen Blütenbändern aus hunderten Blumenzwiebeln auf, die bereits in der Erde schlummern.

Von Matthias Busse