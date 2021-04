Anhörung im Landtag: Kremmenerin vertritt  Volksinitiative zu Erschließungsgebühren im Plenarsaal

Oberhavel

„Ich bin mit einem guten Gefühl rein-, und auch mit einem guten Gefühl rausgegangen“, blickt Stefanie Gebauer (Freie Wähler), Vorsitzende der Kremmener Stadtverordnetenversammlung, auf die Anhörung der Volksinitiative zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge für Anlieger von Sandpisten vor dem Infrastrukturausschuss des Landtags in Potsdam am Donnerstag zurück. Gemeinsam mit vier weiteren sogenannten Vertrauenspersonen ihrer Partei hatte sie das Anliegen der Volksinitiative vor dem Gremium präsentiert und sich den Fragen der Ausschussmitglieder gestellt.

Kosteneinschätzung driftet bei Land und Volksinitiative erheblich auseinander

Als Anhörung der Freien Wähler, die die Volksinitiative im Herbst 2020 auf den Weg gebracht hatten, war der Auftritt im Ausschuss angesetzt worden. „Positiv überrascht“, sei sie von dessen Verlauf gewesen, resümiert Stefanie Gebauer. „Wir haben unsere Aussagen gut rübergebracht. Die Ausschussmitglieder haben viele Fragen gestellt, die ich auch nicht als schlimm empfand“, berichtet sie auf MAZ-Nachfrage. Vor allem die Finanzierung des Anliegens war eines der Hauptthemen während der Anhörung. „Eine große Hürde ist natürlich wie immer das Geld“, so Gebauer, die sich explizit auf den Themenkomplex der Finanzierung vorbereitet hatte. Die Einschätzung der finanziellen Auswirkungen gehe immens auseinander. So habe das Infrastrukturministerium „einen Betrag von vier Milliarden in den Raum geworfen“, sagt Gebauer. Dies würde runtergebrochen jährliche Ausgaben von rund 200 Millionen bedeuten. Die Freien Wähler beziehen sich unterdessen auf eine Studie des Berliner Urbanistikinstituts im Auftrag des Städte- und Gemeindebundes aus dem Jahr 2018, welches einen deutlich geringeren Betrag – jährlich zwischen 14 und 20 Millionen Euro – veranschlagt.

Auf dem Platz des Innenministers

Auch die „Frage der Gerechtigkeit“ habe bei der Anhörung eine Rolle gespielt, so Gebauer. Klipp und klar betonte sie, sich auf keine Diskussion einzulassen, die „verschiedene Themen großer Wichtigkeit gegeneinander ausgespielt, wie die Abschaffung der Erschließungsbeiträge oder der Kita-Beiträge“. Denn, so Gebauer: „Die Kita-Beiträge sind ein Thema, welches mir genauso wichtig ist.“ Grundsätzlich sei in der mehrstündigen Anhörung auch Kompromissbereitschaft im Thema signalisiert worden. „Da bleibt nun abzuwarten, ob diesbezüglich weitere Gespräche kommen“, sagt Gebauer.

Sie hatte während der Ausschusssitzung auf dem originären Platz von Innenminister Michael Stübgen (CDU) Platz genommen. Insgesamt habe sie die Anhörung „tiefenentspannt“ verbracht. „Wir hatten uns gut vorbereitet und miteinander abgestimmt, konnten die auftretenden Fragen dementsprechend auch beantworten“, konstatierte sie am Donnerstagabend. „Ziel der Anhörung war, den Ausschussmitgliedern die Informationen zu geben, die sie brauchen, um sich ein Bild von unserem Anliegen zu machen“, ergänzte dazu Gebauers Parteikollege Gerd Kirchner, Kreistagsmitglied im Havelland. „Das haben sie hoffentlich machen können. Ich hatte zum Schluss schon den Eindruck, dass viele Sachen geklärt werden konnten und auch verstanden wurden, die vorher nicht jeder auf dem Schirm hatte“, so der Falkenseer.

Ergebnis der Anhörung wird Thema in nächster Ausschusssitzung im Mai

Eingeladen worden zur Anhörung waren auch die Mitglieder des Innenausschusses sowie des Haushaltsausschusses. Insbesondere die finanzielle Umsetzung des Anliegens – die zukünftige Übernahme der Beiträge durch das Land – war ein intensiv diskutierter Punkt im Rahmen der Anhörung. Der Infrastrukturausschuss wird sich laut Information des Landtages in seiner Sitzung am 6. Mai mit dem Ergebnis der Anhörung befassen und eine Stellungnahme für den Hauptausschuss erarbeiten.

Von Nadine Bieneck