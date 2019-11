„Wir brauchen an jedem Fleck ein funktionierendes Netz“

Fürstenberg/ Havel

Anke Domscheit-Berg (51) sitzt für die Linke im Bundestag. Die ehemaligen Piraten-Politikerin, die heute netzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist, engagiert sich unter anderem für das Thema Digitalisierung. Mit ihrem Mann Daniel Domscheit-Berg lebt die parteilose Politikerin in Fürstenberg/ Havel.

Frau Domscheit-Berg, soeben wollte die ARD eine Liveschalte nach Meseberg machen – doch die Übertragung brach zusammen. Es könnte ein Funkloch gewesen sein. Wie schlecht ist das Netz in Oberhavel?

Anke Domscheit-Berg: Da fallen mir zwei ganz schreckliche Beispiele in der Nähe von Fürstenberg ein. Ein Förster in der Nähe von Steinförde hatte einen Hausbrand, aber kein Netz und musste mit schweren Brandverletzungen mehrer Kilometer Auto fahren, um überhaupt Feuerwehr und Arzt zu rufen. Und gerade vor Kurzem gab es auf der B96 zwischen Gransee und Fürstenberg einen Unfall mit Todesfolge, wo die Ersthelfer fast einen Kilometer laufen mussten, bis sie den Notruf wählen konnten. Das ist also keine Lifestyle-Frage, ein Funkloch kann über Leben oder Tod entscheiden. Glasfasernetz und Mobilfunknetz müssen zur Daseinsvorsorge dazu gehören, und davon sind wir weit entfernt – leider auch in Oberhavel. Wir brauchen an jedem Fleck im Landkreis ein funktionierendes Netz.

Kommen denn auch Bürger aus der Region mit solchen Problemen auf Sie zu?

Über Funklöcher beschweren sich viele, Anwohner genauso wie Touristen. Aber ich hörte auch von einem Handwerker im Norden Oberhavels, der einen Azubi an der Angel hatte. Der junge Mann zog dann aber doch lieber weg, weil in der Gegend das Netz nicht ausreichte, um abends Netflix zu schauen. Internet gehört heute einfach zu den Ansprüchen eines normalen Lebens dazu. Manchen Familien wird gerade von der Telekom das alte ISDN abgeklemmt, ohne dass es über Vectoring oder LTE eine Alternative für den Internetzugang gibt.

Nun will die Bundesregierung rund eine Milliarde Euro in Funkmasten investieren. Profitiert der Landkreis davon?

Das ist schwer zu sagen. Ich sehe das sehr skeptisch, immerhin kann man einen Euro nur einmal ausgeben. Diese eine Milliarde will man aber aus dem Sondervermögen für digitale Infrastruktur nehmen. Das sind die Einnahmen aus der Versteigerung der 5G-Lizenzen und die sollen bereits für den Digitalpakt für die Bildung und den Glasfaser-Breitbandausbau ausgegeben werden. Dafür ist das Geld jetzt schon zu wenig. Wie soll dann davon noch einmal eine Milliarde für die bis zu 5000 Mobilfunkmasten an weißen Flecken genommen werden? Eine Grundfrage ist auch, warum man mit Steuergeld bezahlen soll, wo der Markt versagt hat, während woanders die gleichen Unternehmen richtig große Gewinne einfahren: So hat die Deutsche Telekom seit 2014 jährlich steigende Dividenden und Jahresüberschüsse im Minimum von zwei Milliarden Euro pro Jahr, aber nun soll der Staat die weißen Flecken mit Steuergeld beseitigen? Man kann doch nicht die Profite privatisieren und Verluste sozialisieren. Das ist schlechte Politik.

Ihr Mann Daniel Domscheit-Berg baut mit Jugendlichen in und um Fürstenberg im Rahmen des Jugend hackt-Lab das weitreichende Funknetzwerk LoRaWAN auf, um damit Umweltsensoren zu vernetzen. Es ist simpel zu installieren. Könnte ein solches Netzwerk nicht vorerst auch Abhilfe für „weiße Flecken“ schaffen?

Das geht aus drei Gründen nicht. Zum einen kann ein LoRaWAN nur sehr kleine Datenmengen transportieren. Das reicht für Sensordaten, aber nicht für ein Telefonat. Es kann zweitens besonders schlecht von mehreren Nutzern gleichzeitig genutzt werden und drittens ist LoRaWAN ein technischer Standard, mit dem heutige Telefone gar nichts anfangen können.

Wie kann man das Problem der „weißen Flecken“ lösen?

Man könnte die Unternehmen verpflichten, regionales Roaming für schlecht versorgte Gebiete anzubieten. Das ist wie im Ausland, wo sich mein Telefon in ein fremdes Netz einwählt, ich aber nicht mehr bezahle – das läuft alles über meinen Handyvertrag. Wenn ich spaziere oder Fahrrad fahre, reicht das. Es gibt aber beim Fahren mit der Bahn oder dem Auto Probleme, weil man dann einen sehr schnellen Wechsel von Funkzelle zu Funkzelle hat und Gespräche etwa abbrechen können. Da hilft das sogenannte Infrastruktur-Sharing, wo mein Handy sich nicht in ein fremdes Netz einwählt, sondern mein Netzprovider einfach die Netzwerktechnik eines anderen Netzproviders mitbenutzen darf. Bei beiden Varianten, Roaming und Infrastruktursharing, nutzen also mehrere Telekomunternehmen einen Funkmast, es braucht nur noch einen einzigen und eine Funkzelle ist mit Netz versorgt, dass Kunden verschiedenster Netzbetreiber nutzen könnten. So könnte man effizient und kundenfreundlich den ländlichen Raum versorgen.

Und was wollen Sie konkret tun?

Da ich kein Mitglied einer Regierungspartei bin, kann ich nur aufklären, den Finger in die Wunde legen und erklären, was wir brauchen. Ich mache das etwa im Ausschuss für Verkehr und Digitale Infrastruktur und im Beirat der Bundesnetzagentur. Einige Schritte in die richtige Richtung hat die Bundesregierung auch in Meseberg angekündigt: Schnellere Genehmigungen und das Bereitstellen von öffentlichen Liegenschaften für den Bau von Funkmasten. Auch das Aufklären und mehr Forschung zu Gesundheitsrisiken der Technik finde ich sinnvoll.

