Ganz früh am Morgen aufs Rad steigen und am Hegensteinbach die ersten Sonnenstrahlen des Tages genießen, auf dem Rückweg dann in der Ravensbrücker Dorfstraße eine Tasse Kaffee trinken – so beginnt für Anne Dörnbrack ein perfekter Tag in ihrem neuen Heimatort, der Stadt Fürstenberg/ Havel. Dass sie seit einigen Monaten am Röblinsee wohnt und nun auch eine Arbeit als Tourismus- und Stadtmarketingbeauftragte im Rathaus hat, ist gar nicht so sehr Zufall, wie es auf den ersten Blick scheint. Die Natur mit so viel Wald und Wasser im Norden Brandenburgs hat schließlich eine hohe Anziehungskraft für Ruhesuchende. Für Anne Dörnbrack gehörten Wandern, Rad- und Kanufahren sowieso schon zum Leben dazu.

Messen und Ausstellungen organisieren – das gefiel ihr

Die 34-Jährige wuchs in Thüringen auf, ging nach dem Abitur ins Ausland, um ein englischsprachiges Wirtschaftsstudium aufzunehmen. „Das allein war’s nicht“, erklärt sie, deshalb widmete sie sich anschließend dem Studium der Kunstgeschichte und Kulturwissenschaften, das habe sie interessiert. Anne Dörnbrack begann bei einer großen Galerie in Berlin im Management. Parallel kümmerte sie sich um die Pressearbeit von Museen und Kultureinrichtungen. Messen und Ausstellungen organisieren, das gefiel ihr. Deshalb gab sie ihren Schreibtisch-Job auf und kam über ein Praktikum als Freiberuflerin zum Kino- und Dokumentarfilm. Sie organisierte Dreharbeiten, übernahm die Koordination und die Werbung.

Seit sie mit ihrem Freund die Gegend im Norden Oberhavels erkundete, gern auch in Richtung Müritz und Ostsee unterwegs war und schließlich in Fürstenberg eine Wohnung fand, will sie nicht mehr weg. „Es ist ein Glück, in einer so schwierigen Zeit hier sein und bleiben zu können“, sagt sie. Auch wenn die Aufgaben im Rathaus ebenso anders sind wie die Art zu arbeiten. „Ich war überrascht, wie grün und traumhaft schön es ist hier und welches Potenzial die Region hat. Sie bekannter zu machen – da ist noch Luft nach oben“, so Anne Dörnbrack.

Über den Tellerrand hinwegdenken

Und so stellt sie sich die Frage, in welche Richtung sich Fürstenberg sowohl als Stadt als auch in touristischer Hinsicht entwickeln soll, welches Ziel man anstrebt, welche Schritte dafür notwendig sind. Was ist nachhaltig für die Region, wie soll Wachstum aussehen, wie entfaltet die Stadt ihre Anziehungskraft auch im Winter? „Das sind Gedanken, die ich mir auch privat mache“, sagt Anne Dörnbrack, die es gewohnt ist, über den Tellerrand hinwegzudenken und am liebsten strukturiert arbeitet.

Derzeit lernt sie Akteure kennen, die sich mit Tourismus und Wirtschaftsförderung beschäftigen. Auch im Rathaus stehen die Türen für sie und ihre Fragen offen. „Ich muss den Ort kennen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse zu verstehen und ein guter Ansprechpartner zu sein“, sagt sie.

Unterstützung der Touristiker und Gewerbeförderung sind Dauerthemen

Genau das ist es, was Bürgermeister Robert Philipp von seiner neuen Mitarbeiterin erwartet. Darüber hinaus soll sich die Kommunikation verbessern. „Ich hoffe, dass wir mehr rüberbringen, was wir tun, und wir wollen natürlich auch wissen, was die Fürstenberger erwarten“, so der Bürgermeister. Die Unterstützung der Touristiker und die Gewerbeförderung seien Dauerthemen. Ebenso die Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Titel Staatlich anerkannter Erholungsort zu erfüllen sind. Genau das war nämlich schon vor einigen Jahren die Grundlage dafür, diese Stelle zu schaffen. Künftig wird es auf der Website von Fürstenberg/ Havel mehr Informationen geben. Das hat sich Anne Dörnbrack schon fest vorgenommen.

