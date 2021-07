Ansetzungen im Oberhaveler Kreispokal stehen fest

Oberhavel

Keine Zeit zu verlieren! Mit der Fortsetzung im Kreispokal der Saison 2020/21 haben die Verantwortlichen des Fußballkreises Oberhavel/Barnim einen engen Takt vorgegeben.

Nachdem am vergangenen Wochenende ausgetragenen Viertelfinale bei den Herren fand am Montagvormittag bereits die Auslosung für das Halbfinale statt.

Mit den Landesklasseteams von Schorfheide Joachimsthal und Einheit Zepernick (Titelverteidiger) sind zusätzlich noch Vorjahresfinalist TuS Sachsenhausen II (Kreisoberliga) und Union Klosterfelde II (1. Kreisklasse) vertreten.

Spannende Partien erwartet

Nachdem es im Achtelfinale zu zwei Entscheidungen durch das Sportgericht kommen musste, ehe die Viertelfinals feststanden, verlief die Runde der letzten acht Fußballteams ohne Probleme. Dies bestätigte Bernd Jünemann, Pokalverantwortlicher des Fußballkreises, auf Nachfrage der Märkischen Allgemeinen Zeitung.

Die beiden Halbfinalpartien wurden dann innerhalb von einer Minute gezogen. Während TuS Sachsenhausen II am Sonnabend, 17. Juli, Schorfheide Joachimsthal empfängt, ist Klosterfelde II am Freitagabend Gastgeber im Barnimer Duell gegen Einheit Zepernick.

Nach den beiden Semifinals haben die Verantwortlichen des Fußballkreises dann zwei Wochen Zeit, um das Endspiel vorzubereiten. Dieses soll am Sonnabend, 31. Juli, stattfinden.

Der Sieger qualifiziert sich dann für die erste Runde im AOK-Landespokal der Saison 2021/22. Ein Endspielort wurde für diese Begegnung noch nicht offiziell bekanntgegeben. „Da müssen wir abwarten, wie die Endspielpaarung lautet“, hieß es von den Verbandsverantwortlichen während der Pokalauslosung vor Ort.

Zusätzlich wurden die beiden Partien in der Ausscheidungsrunde der Frauen für die Spielzeit 2021/22 gezogen. Während Forst Borgsdorf Heimrecht gegen Grün-Weiss Ahrensfelde hat, empfängt Eintracht Bötzow die neu gegründete Spielgemeinschaft Birkenwerder BC/FC 98 Hennigsdorf.

Des Weiteren wurde am Montagvormittag der Finalort für das Endspiel der Frauen zwischen den Falkenthaler Füchsen und dem SV Friedrichsthal ermittelt – ebenfalls per Los. Demnach haben die Füchse Heimrecht. Am Freitagabend, 23. Juli, steigt das Endspiel für die Saison 2020/21 der Frauen also am Fuchsbau. Der Countdown läuft im Cupwettbewerb!

Von MAZonline