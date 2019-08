Oberhavel

Zu einem Verkehrskollaps kam es am Wochenende auf nahezu allen wichtigen Strecken im Süden Oberhavels: Birkenwerder, Hohen Neuendorf, Bergfelde, Oranienburg, Lehnitz, Mühlenbeck – auf den meisten Routen mussten die Autofahrer deutlich mehr Zeit einplanen. Grund ist laut Polizei in erster Linie der Urlaubsrückreiseverkehr. Erschwerend hinzu kommen die Sperrung der L 21 in Mühlenbeck/Summt, die Brückensperrung der L 171 in Bergfelde (am Rewe), die Einspurigkeit auf der A10-Richtungsfahrbahn Frankfurt (Oder), die Brückensperrung in Oranienbug, der zusätzliche Verkehr im Zusammenhang mit den Einschulungen sowie der Schienenersatzverkehr zwischen Oranienburg und Birkenwerder.

Stau auch auf der A10. Wegen der lautstarken Brückenbauarbeiten in Birkenwerder wurde die Fahrbahn in Richtung Frankfurt (Oder) auf eine Spur eingeengt. Quelle: Robert Roeske

Einen der Auslöser für die Verkehrslage bildete die vorübergehende Vollsperrung der L 21 an der Anschlussstelle Mühlenbeck von Freitagabend bis Montagmorgen. Hier wurden das Traggerüst und die Verschalung für die neu gebaute erste Hälfte der Autobahnbrücke über die L 21 entfernt.

Dazu wurde zunächst das Traggerüst etwa zehn Zentimeter nach unten abgesenkt. Das schaffte den Freiraum, um die Schlaungsbretter zu entfernen. Mit einem Teloskoplader wurden dann stückweise die insgesamt 19 Stahlträger mit einer Länge von zehn Metern herausgehoben, erläuterte Oberbauleiter Silvio Kassin. Die Brücke für die künftig dreispurige Richtungsfahrbahn nach Frankfurt (Oder) werde nun noch fertiggestellt, indem unter anderem der Damm aufgeschüttet und die Fahrbahn hergestellt werden. „Die Verkehrsumlegung ist für den Herbst geplant – und dann geht es an die andere Seite“, so der Oberbauleiter für Ingenieurbau.

Von Helge Treichel