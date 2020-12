Oberhavel

Die Kreisverwaltung wird kurzfristig keine Luftfiltersysteme für die Unterrichtsräume in seinen weiterführenden Schulen anschaffen. Ein diesbezüglicher Beschlussantrag der Fraktion FDP/Piraten ist in der Kreistagssitzung am Mittwoch mit klarer Mehrheit abgelehnt worden. Das selbe gilt für zwei weitere Anträge der Fraktion. Diese betreffen eine „Zuschussförderung geeigneter Infektionsschutzmaßnahmen in privaten Schulen sowie Schulen in kommunaler Trägerschaft“ sowie zur Förderung solcher Maßnahmen „in Kitas und Horten in kommunaler Trägerschaft“.

Er habe lediglich Positives über derartige Filtersysteme lesen können, führte Thomas Bennühr für den Antragsteller aus. Brandenburg sei das einzige Land, das noch keine Maßnahmen für den Corona-Schutz in den Schulen beschlossen. Angesichts der aktuellen Zahlen sei „jeder Euro gut investiert, der Menschlenleben retten kann“.

Landrat verweist auf Hürden

Landrat Ludger Weskamp ( SPD) umriss das Volumen des Auftrags, indem er auf die rund 600 Unterrichtsräume in kreislicher Trägerschaft verwies. Passende Geräte würden zwischen 3000 und 3500 Euro pro Stück kosten. Man rede folglich über eine Investition von bis zu 3,5 Millionen Euro. Für die Beschaffung würden drei bis vier Monate benötigt. Bei einer gleichgelagerten Diskussion in Glienicke sei zudem auf offene Fragen des Arbeitsschutzes verwiesen worden.

Es stelle sich die Frage, ob bis zum Sommer noch ein sinnvoller Effekt zu erreichen sei, sagte Kathrin Gehring namens der CDU. Außerdem sei in allen Räumen das Lüften möglich. Der Sinn der übrigen Anträge erschließe sich der CDU-Fraktion gleich gar nicht. Unter der Überschrift „Corona-Aktionismus“ fasste Dietmar Buchberger ( AfD) den Antrag zusammen. Untersuchungen würden zeigen, dass das Lüften 80- bis 100-fach effizienter sei als derartige Reinigungssysteme. Der entstehende Luftstrom verteile Aerosole zusätzlich. Nachteilig könne auch die Geräuschentwicklung sein. Auf die weitere Perspektive verwies Elke Bär (Linke) mit Blick auf den nächsten Winter. Er würde zustimmen, aber der Landkreis sei nicht in der Lage, die Geräte kurzfristig zu beschaffen, sagte Uwe Klein ( SPD). Die Geräte seien wirkungsvoll, zustimmen könne er zu diesem Antrag jedoch nicht. Die Bündnisgrünen stellten den Antrag, das Thema noch einmal beraten zu lassen, was klar abgelehnt wurde. Dass eine Entscheidung drängt, hatte Uwe Münchow ( FDP/Piraten) entgegen gehalten. Nachdem der Antrag abgelehnt war, sagte Münchow, dass er gern noch den Änderungsantrag eingebracht hätte, dass wenigstens die Lehrerzimmer ausgestattet werden. Er drückte die Hoffnung aus, dass der Landkreis dies selbständig übernimmt.

Änderungsantrag für Haushalt 2021

Noch in der laufenden Sitzung reichte die Fraktion FDP/Piraten einen Änderungsantrag für die am Donnerstag geplante Haushaltsdiskussion des Kreistages zum Etat 2021 ein. Danach sollen für alle 19 kreiseigenen Schulen hochleistungsfähige mobile Partikel-Luftfiltersysteme für alle Aufenthaltsräume der Lehrkräfte und weiteren Angestellten angeschafft werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von geschätzten 160.000 Euro sollen danach an entsprechender Stelle im Haushalt 2021 bereitgestellt werden.

