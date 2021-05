Antrag zu Sozialleistungsberatungsstelle: Landrat weist „Unterstellungen“ zurück

Oberhavel

„Recht haben und Recht bekommen sind grundsätzlich zwei ganz verschiedene Dinge!“ Mit dieser Feststellung eröffnete Kathrin Willemsen (Die Linke) in der jüngsten Kreistagssitzung ihr Plädoyer zum Einrichten einer kreisweit agierenden Sozialleistungsberatungsstelle für Oberhavel. Einen diesbezüglichen Antrag hatte ihre Fraktion eingebracht, doch bereits die Fachausschüsse war dem Ansinnen die Empfehlung versagt worden. Wirkliche Gegenargumente habe sie aber bislang nicht vernehmen können, sagte Kathrin Willemsen.

Kathrin Willemsen von der Fraktion Die Linke. Quelle: Enrico Geißler

Sie versuchte deshalb, das Meinungsbild doch noch umzukehren. Es gebe zwar eine Informations- und Beratungspflicht der Behörde, jedoch keine allgemeine Anlaufstelle für Menschen mit Geldsorgen. Sie müssten die konkret zuständige Behörde aufsuchen und könnten auch nicht prüfen lassen, ob sie eventuell einen Anspruch auf Leistungen haben. „Das geht nicht“, sagte Kathrin Willemsen. „Die Antwort wird immer sein: Da müssen Sie erst einen Antrag für stellen.“ Hinzu komme, dass die Beratung in der Verwaltung grundsätzlich weisungsgebunden und somit an die Vorgaben des Arbeitgebers geknüpft sei. Es handele sich folglich nicht um eine objektive und unabhängige Beratung im Sinne des Anspruchsberechtigten. Bedauerlicherweise werde auch nicht geprüft, warum ein Antrag abgelehnt wurde. Fehlerhafte Bescheide können somit nicht aufgehoben werden. Zudem werde auf eine veränderte Weisungslage nicht proaktiv hingewiesen. Das sei aber nötig, damit Menschen, die auf Hilfe der Gemeinschaft angewiesen seien, diese auch bekommen. In Berlin gebe es solche Beratungsstellen. Für eine erfolgreiche Beratung sei Vertrauen unabdingbar. „Beratung sollte ergebnisoffen, klientenzentriert, empathisch, niedrigschwellig und ohne jeden Zwangskontext sein“, betonte Katrin Willemsen. Letzterer sei allein dadurch gegeben, dass jemand in einer Notlage zu der Behörde kommt, von der er sich Unterstützung erhoffe.

In der Perleberger Straße in Kyritz betreibt der Landkreis Ostprignitz-Ruppin eine Beratungsstelle rund um Sozialleistungen. Quelle: Alexander Beckmann

Landrat Ludger Weskamp (SPD) wies die „Unterstellungen“ in aller Form zurück. Es werde über Sozialverwaltungen diskutiert, nicht über Ordnungs- oder Strafverwaltungen. „Wir sind stolz auf das Selbstverständnis, dass eine Beratung erfolgt“, so der Landrat. Auch den Eindruck, dass über Weisungen Leistungen verhindert werden, wies er zurück. „Diese Verwaltung tut das, wofür sie da ist“ – sozial Unterstützung zu gewähren, aber nach Recht und Gesetz. Und zu sagen, eine externe Beratung sei wegen einer unterschiedlichen Sichtweise in der Verwaltung nötig, „weise ich in aller Form – auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – zurück“, so Weskamp. Das skizzierte Verwaltungsbild habe nichts mit der Realität in Oberhavel zu tun.

Der zuständige Dezernent Matthias Kahl wehrte sich nicht minder vehement gegen den Antrag der Linken. Dieser habe das Ziel, Misstrauen gegenüber der Verwaltung zu schüren. Das lasse sich sogar aus einer Vielzahl bereits zuvor gestellter Anträge ableiten. Er selbst stelle den Anspruch „einer unabhängigen und kompetenten Beratung“ an seine Mitarbeitenden. Und diese würden dem Anspruch auch gerecht. Und nicht zuletzt habe die Verwaltung beim Beraten eine gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen. Aktuell gebe es rund 16 000 Leistungsberechtigte im Kreis. „Ich kann kein flächendeckendes Problem in der Beratung feststellen“, so Kahl. Es gebe lediglich „Einzelfälle, in denen nicht korrekt beraten wird“. Und auf solche Einzelfälle würden von den Linken Anträge aufgebaut. Die Verwaltung sei gut erreichbar und sei sogar während der gesamten Pandemie offen gehalten worden.

Mehrheit lehnt den Antrag ab

Bei den anschließenden Stellungnahmen der Fraktionen war unter anderem von unnötigen Doppelstrukturen mit hoch qualifizierten Mitarbeitern und immensen Zusatzkosten die Rede. Entsprechend klar fiel das Abstimmungsergebnis aus: Mit elf Ja-Stimmen, 31-Nein-Stimmen und acht Enthaltungen wurde der Antrag mehrheitlich abgelehnt, möglichst noch in diesem Jahr eine solche Beratungsstelle im Oberhavelkreis einzurichten und einen freien Träger mit deren Betrieb zu beauftragen.

Von Helge Treichel