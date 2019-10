Oberhavel

Bus statt Bahn: Der Schienenersatzverkehr auf der Strecke zwischen Neuruppin und Berlin nimmt kein Ende. Eigentlich sollten die RE 6-Züge zwischen Kremmen und Hennigsdorf seit Montag vorerst wieder regulär fahren. Doch nun sagt die Deutsche Bahn auf MAZ-Anfrage, dass es dort wegen Bauarbeiten ab Mittwochabend, 30. Oktober, bis Dienstagfrüh, 5. November, weitere massive Zugausfälle geben wird – und damit auch längere Fahrzeiten.

Die meisten Ausfälle zwischen Kremmen und Hennigsdorf oder Berlin betreffen die Züge in den Morgen- und Abendstunden – und zwar in beide Richtungen. Vereinzelt wird der Bus den Prignitz-Express aber auch tagsüber ersetzen. Am Sonntag, 3. November, gibt es von morgens bis zum späten Nachmittag Schienenersatzverkehr.

Detaillierte Infos zu den einzelnen Zügen oder kurzfristigen Zugausfällen gibt es unter www.bauinfos.deutschebahn.com oder unter der Telefonnummer 0331/2356881.

Grund für den Ersatzverkehr ist, dass auf der Strecke an gleich drei Bahnübergängen die Schienen ausgewechselt werden, heißt es von der Pressestelle der Bahn.

Von Celina Aniol