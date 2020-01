Hennigsdorf

Zu einem tragischen Unfall ist es am Silvestermorgen gegen 9 Uhr in Hennigsdorf gekommen. Dort führte ein Mitarbeiter im Stahlwerk Arbeiten an der Oberbeleuchtung durch. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der 30-Jährige aus fünf Metern Höhe ab. Er wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Berlin gebracht.

Nach bisherigem Kenntnisstand, so die Polizei, seien die Verletzungen schwerwiegend, aber nicht lebensbedrohlich.

Von MAZonline