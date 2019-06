Gransee

Die Geschäftsstelle Gransee der Agentur für Arbeit ist vom 1. bis 5. Juli geschlossen und bietet in den darauffolgenden Wochen im Monat Juli nur einen eingeschränkten Service an. Die Öffnungszeiten beschränken sich in diesem Zeitraum dann auf Montag, Dienstag und Freitag von acht bis 12 Uhr. Der sonst übliche Donnerstag als Sprechtag ist außer Kraft gesetzt. Erforderliche Arbeitslosmeldungen in der ersten Juli-Woche müssen am Standort Oranienburg im Rahmen der dortigen Öffnungszeiten erfolgen, teilt die Agentur für Arbeit mit.

Ab 8. Juli können erforderliche Arbeitslosmeldungen, die unter Berücksichtigung der Meldefrist auf einen Donnerstag (Schließtag) fallen, am darauffolgenden Freitag im Rahmen der regulären Öffnungszeiten nachgeholt werden. Terminvereinbarungen sind von dem eingeschränkten Service nicht betroffen.

Die Agentur für Arbeit weist darauf hin, dass Fragen oder Terminwünsche auch über die kostenlose Servicehotline 0800/4 5555 00 geregelt werden können, Arbeitgeber wenden sich bitte an die Hotline 0800/4 5555 20. Zudem können über den e-Service der Bundesagentur zahlreiche Dienstleistungen jederzeit auch online genutzt werden.

Von MAZonline