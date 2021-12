Junge Leute unter 25 Jahren raus aus der Arbeitslosigkeit zu führen, ist das Ziel einer Kooperationvereinbarung, die der Landkreis Oberhavel und die Agentur für Arbeit am Montag unterzeichnet haben. Jugendliche sollen so mehr Beratung und Hilfe bekommen. Gate 25 heißt diese Kooperation, so viel also wie Türöffner zum Erwerbsleben.