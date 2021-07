Arbeitslosigkeit in Oberhavel steigt saisonbedingt leicht

Oberhavel

Aktuell sind in Oberhavel 5859 Menschen ohne Job. Laut Agentur für Arbeit mit Sitz in Neuruppin sind das saisonbedingt für den Juli 44 Personen mehr als noch im Juni. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,1 Prozent. Sie stieg binnen eines Monats um 0,1 Prozent, sank aber im Vergleich zum Juni des Vorjahres um 0,5 Prozent. Es gibt aktuell 585 Arbeitslose weniger im Landkreis als im Vorjahr.

Aufgeschlüsselt auf den Norden und den Süden sind im Altkreis Oranienburg 4574 Menschen ohne Arbeit (4,7 Prozent). Im Altkreis Gransee sind es 1285 Menschen (6,7 Prozent).

Start der Sommerferien beeinflusst Arbeitslosenzahl

„Die Arbeitslosigkeit ist erstmals nach vier Monaten leicht gestiegen, liegt allerdings deutlich unter dem Niveau des Vorjahres“, bewertet Beate Kostka, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Neuruppin, die Lage. Zum Agenturbezirk gehören neben Oberhavel auch die Landkreise Havelland, Prignitz und Ostprignitz-Ruppin.

„Dieser saisonale Anstieg im Sommer mit dem Quartalsende und Start der Sommerferien war auch in den Jahren vor der Pandemie zu erkennen und ist somit kein Grund zu Beunruhigung. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt bleibt stabil und ist weiterhin ein positives Signal für die Menschen, die eine Arbeit aufnehmen möchten.“

Sorgen bezüglich der Langzeitarbeitslosigkeit

Sorge bereitet der Agentur, dass es für bestimmte Personengruppen, wie Langzeitarbeitslose oder Menschen ohne Ausbildung, durch die Pandemie noch schwieriger geworden ist, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Hier sieht Beate Koska es als Aufgabe der Agentur an, sowohl die Arbeitnehmer als auch die Unternehmen, bei der Qualifizierung oder ähnlichen Förderinstrumenten zu unterstützen.

Arbeitsaufnahmen erfolgten in diesem Monat insbesondere im Bereich Verkehr/Logistik, den kaufmännischen und den Verkaufsberufen. Auch die von der Pandemie besonders betroffenen Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe gehören zu den Top fünf, in denen besonders viele Abgänge aus der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen sind.

Die Arbeitslosigkeit von jungen Menschen unter 25 Jahren steigt im gesamten Agenturbezirk ebenfalls wieder – erstmals nach vier Monaten, von 1536 im Juni auf 1716 Juli. Das sei nicht überraschend, sagt Beate Koska. „In den Sommerferien melden sich Jugendliche nach Ende ihrer schulischen oder betrieblichen Ausbildung beziehungsweise ihres Studiums arbeitslos und Einstellungen werden von Arbeitgebern auf die Zeit nach den Betriebsferien verschoben.“

Kurzarbeit geht zurück

Die Zahl der neuen Anzeigen zu Kurzarbeit für den Berichtsmonat Juli 2021 sinkt auf zehn Anzeigen für 65 Beschäftigte. Im Juni betrug diese noch 40 für 328 Beschäftigte. Die Daten zur realisierten Kurzarbeit liegen für März 2021 als Hochrechnung vor. Im März arbeiteten 2033 Betriebe im Agenturbezirk mit 9837 Beschäftigten kurz.„Die Bedeutung des Instruments Kurzarbeit für den Arbeitsmarkt ist rückläufig. Die Unternehmen zeigen in den letzten Monaten deutlich weniger Kurzarbeit an, weil sich die pandemiebedingten Auflagen verändert haben. In den Branchen Gastronomie, Hotellerie und Handel, die besonders von den Einschränkungen betroffen waren, wird wieder verstärkt Personal nachgefragt“, so Kostka weiter.

Von MAZonline