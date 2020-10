Asbestdach in Flammen – rund 30 Feuerwehrleute bis zum frühen Mittwochmorgen im Einsatz

Zehdenick

Für zahlreiche Feuerwehrleute aus Zehdenick und Umgebung wurde es von Dienstag zu Mittwoch nichts mit der wohlverdienten Nachtruhe. Um 21.30 Uhr meldeten sich ihre Alarmpieper. Zunächst hieß es, dass in Zehdenick eine Hecke beziehungsweise ein Baum in Flammen steht. Doch schon schnell wurde klar, dass der Brand ein größeres Ausmaß hat. „Als wir eintrafen, sahen wir, dass unweit der Castrop-Rauxel-Allee der Dachstuhl eines alten Gebäudes brennt“, beschrieb Gerd Leege die Situation. Wie Zehdenicks Stadtbrandmeister weiter sagte, handelte es sich um ein etwa 20 Meter langes und etwa acht Meter breites, zweigeschossiges Ziegeleigebäude, das schon seit mehreren Jahren leer steht. Als Standort nannte er die Straße Liebenwalder Ausbau. Beim Eintreffen der Kameradinnen und Kameraden habe der Dachstuhl des Gebäudes schon in Flammen gestanden.

Glück im Unglück. Das in Brand geratene Gebäude in der Straße Liebenwalder Ausbau ist seit vielen Jahren unbewohnt. Quelle: Julian Stähle

Im Rahmen eines ersten Löschangriffes habe sich schnell gezeigt, dass sich die Löscharbeiten schwierig gestalten werden, weil die Dachhaut des Gebäudes aus mehreren Lagen bestand: zwei Lagen Holzbretter, eine Lage Dachpappe und eine Lage Wellasbest. Das Feuer sei schnell in die Zwischendecke gekrochen, weshalb zunächst weder von innen noch außen eine wirksame Brandbekämpfung möglich war. Deshalb wurde entschieden, die Löscharbeiten vom Personenkorb des Drehleiterfahrzeuges aus durchzuführen. Insgesamt seien fünf Löschtrupps mit jeweils zwei Mann gebildet worden, die mit Atemschutzgeräten ausgerüstet waren.

Die Löschtrupps konnten nur unter Einsatz von Atemschutzgeräten die Löscharbeiten durchführen. Quelle: Julian Stähle

Rauch und giftige Dämpfe, die sich bei dem Brand bildeten, so der Stadtbrandmeister, der den stellvertretenden Löschzugführer der Stadt Zehdenick, Daniel Perrot, mit der Einsatzleitung betraut hatte, seien relativ gerade nach oben abgezogen. Dennoch seien in Absprache mit der Polizei im Triftweg, im Verlängerten Triftweg und weiteren Straßen der Umgebung Lautsprecheransagen gemacht worden. Anwohner wurden darin aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Gelöscht wurde in erster Linie von der Drehleiter aus. Von innen war kein Herankommen an den Brandort. Quelle: Julian Stähle

Nach Aussage von Daniel Perrot hätten es die örtlichen Gegebenheiten sehr erschwert von der Rückseite des Gebäudes her an das Feuer heranzukommen. Zudem sei aufgrund der Asbesteindeckung der großräumigen Dachfläche äußerste Vorsicht geboten gewesen. Immer wieder seien Asbestplatten aufgrund der Hitze regelrecht explodiert. Durch Rauch und Dämpfe sei überdies die Einsatzkleidung rasch konterminiert gewesen, so dass neue Schutzkleidung organisiert werden musste. Der Einsatzleiter sprach in diesem Zusammenhang von einer wahren „Materialschlacht“. Asbest ist für den Menschen extrem schädlich, weil es sich in den Lungen festsetzt und schwere Haut- und Atemwegserkrankungen verursacht.

Am Mittwochmorgen endlich konnte das Feuer als gelöscht gemeldet werden. Quelle: Uwe Halling

Erst gegen 7 Uhr am Morgen konnten die Feuerwehrkräfte melden, dass der Brand gelöscht ist. Zu diesem Zeitpunkt war das Dach des Unglücksgebäudes komplett durchgebrannt. Ab 1 Uhr in der Nacht hatte Gruppenführer Lars Herrmann die Einsatzleitung von Daniel Perrot übernommen.

Vor Ort waren in der Unglücksnacht etwa 30 Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges Zehdenick sowie der Freiwilligen Feuerwehren Wesendorf, Klein-Mutz und Krewelin. Außerdem waren sieben Löschfahrzeuge im Einsatz. Gegen 8 Uhr rückten Feuerwehrleute zu einer ersten Nachkontrolle an den Brandort aus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auch Mitarbeiter der Kriminalpolizei vor Ort um Ermittlungen zur Brandursache zu führen. In den Gerätehäusern der beteiligten Feuerwehren wurde zu dieser Zeit noch daran gearbeitet, die Einsatzbereitschaft wieder herzustellen.

Umliegende Baulichkewiten waren infolge des Brandes nicht in Gefahr, hieß es seitens der Feuerwehrleute. Quelle: Julian Stähle

Wie Zehdenicks Stadtbrandmeister Gerd Leege sagte, habe es bei dem Einsatz keine verletzten Personen gegeben. Umliegende Gebäude seien zudem weit genug entfernt gewesen, weshalb für sie keine Gefahr bestanden habe. Der Stadtbrandmeister kündigte für den Mittwochnachmittag eine weitere Nachkontrolle des Brandortes an. Das Wetter, so Gerd Leege, spiele den Feuerwehrleuten in die Karten weil es ab dem Vormittag leicht regnete.

„Wir haben in der Nacht nur einen großen Feuerschein auf fast senkrecht aufsteigenden Rauch gesehen“, schilderte Frank Gehlert, als er am Mittwoch auf die Tankstelle in der Castrop-Rauxel-Allee fuhr. Brandgeruch habe er nicht wahrgenommen. Das, so der Zehdenicker, sei auch besser so, denn mit Asbest wolle er besser nichts zu tun haben.

Von Bert Wittke