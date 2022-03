Auch in Hennigsdorf mit Sehnsucht erwartet – Chor steht wieder auf der großen Bühne

Hennigsdorf

Es ist ein Gefühl des Aufatmens und der Hoffnung, das am Sonntagnachmittag im Stadtklubhaus zu spüren ist. Zwei lange Jahre hat der Hennigsdorfer Kammerchor „Leo Wistuba“, der in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiern darf, nicht mehr in einem Saal oder einer Kirche vor Publikum gesungen.

Bisher nur drei Konzerte unter freiem Himmel

Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es zwar insgesamt drei Konzerte, doch diese fanden allesamt unter freiem Himmel statt, mit großem Abstand unter den Sängern und Sängerinnen. Für Tilmann Albrecht, der die Leitung des Chores ausgerechnet im Krisenjahr 2020 übernahm, war das Frühlingskonzert deshalb, wie er sagt, das „erste in vier Wänden“.

Alle sind sichtlich erleichtert über die zurückgewonnenen Möglichkeiten, wieder auf der großen Bühne zu singen, denn der Klang, so erklärt Tilmann Albrecht, sei nicht zu vergleichen mit den Darbietungen an der frischen Luft.

Gerade jetzt ist die Kultur so wichtig für die Menschen

Auch Sybille Kutschke-Stange ist sichtlich gerührt. Sie genießt den Kontakt zum Publikum, wenn sie zwischen den Gesangsstücken Gedichte von Eduard Möricke oder Ludwig Uhland rezitiert. „Kultur ist so wichtig für die Menschen, für ihr Wohlbefinden, gerade in einer Zeit, die von schlimmen Nachrichten überschattet wird“, erklärt sie. „Wenn wir unserem Publikum auch nur diese eine Stunde Freude und Ablenkung bieten können, ist schon viel gewonnen. Unsere Zuhörer haben lange darauf gewartet, wieder Konzerte besuchen zu können.“

Spontan ukrainisches Lied ins Repertoire aufgenommen

Die schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine haben Tilmann Albrecht dazu veranlasst, spontan das ukrainische Lied „Chchedryk“ ins Repertoire aufzunehmen und beim Frühlingskonzert zu spielen. Auch wenn einige Worte sich als wahre Zungenbrecher entpuppten, setzten die Mitglieder des Kammerchores alles daran, das Lied in kürzester Zeit einzustudieren.

Zwischendurch wird zu Hause geübt

Der Chor trifft sich jeden Dienstagabend zur Probe in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule. Zwischendurch üben die Sänger Melodien und Texte zu Hause. Tilmann Albrecht bereitet dazu lauter einzelne Audiodateien vor, die beim Üben helfen. Mit dieser Methode sowie Proben in Form von Videokonferenzen konnte der traditionsreiche Chor die Corona-Zeit überdauern. Obwohl lange keine gemeinsamen Proben möglich waren, wurde weiter gesungen.„Derzeit sind wir 18 Sänger, wir waren einmal 30“, erklärt Chorsprecherin Anke Plötz. „Doch nur wenige Mitglieder haben sich komplett verabschiedet, viele kommen jetzt auch nach und nach wieder zurück. Und es gibt sogar zwei Neuzugänge.“

Werke aus sieben Jahrhunderten

Dass der Chor, welcher 1962 nach dem bekannten Universitätsdozenten und Konzertsänger Leo Wistuba benannt wurde, so beliebt ist, liegt nicht nur an seinem hohen musikalischen Anspruch, sondern mit Sicherheit auch an der großen Vielfalt an Werken aus sieben Jahrhunderten. Eines der ältesten Stücke, die auch am Sonntag zu hören waren, ist „La Tricotea“, ein Trinklied aus dem 15. Jahrhundert. Auch geografisch gesehen nimmt der Chor sein Publikum gerne mit ins Ausland, am Sonntag zu hören an den Liedern „Limu Leimen“ aus Schweden oder „Vaaren“ aus Dänemark.

Gefüllte Spendenbox

Ein Teil des Erlöses aus dem Konzert soll den vielen Menschen zugute kommen, die durch den Ukraine-Krieg leiden. Die Choristinnen und Choristen sowie das Publikum warfen 350 Euro in die Spendenbox. „Von den Einnahmen werden wir als Chor noch 200 Euro dazulegen, sodass wir 550 Euro für die in Not geratenen Kinder in der Ukraine an Unicef ’Ukrainische Kinder in Not’ spenden werden“, erklärt Anke Plötz, die im Namen des Chores allen Spendenden ihren herzlichen Dank aussprechen möchte. Die nächste Gelegenheit, den Chor live zu sehen, bietet sich am 23. April auf der Landesgartenschau in Beelitz.

Von Wiebke Wollek