Auf Suche nach der Geschichte eines Käfers aus Gransee

Gransee

In Gransee wird seit dem vergangenen Wochenende nach Personen gesucht, die sich an ein ziemlich altes Auto erinnern können – oder auch an Leute, die mit dem Oldtimer etwas zu tun hatten oder womöglich die eine oder andere kleine Geschichte darüber erzählen können. Ins Rollen gebracht hat die ganze Sache Ralf Weber, der aus dem Kreis Leer in Ostfriesland stammt. Sein Bruder Holger Weber, ebenfalls aus Leer, hat in diesen Tagen dort einen VW Käfer gekauft, der 1960 gebaut wurde und offenbar lange auf den Straßen Gransees unterwegs war.

Auto-Besitzer war das Tanzschul-Ehepaar Hildegard und Bernd Bethge

Nun habe er eine Bitte, bei der er die Hilfe von Leuten benötigt, die sich in Gransee gut auskennen und dort bestenfalls schon lange leben. Der Käfer, so schreibt Ralf Weber, sei ab 1969 bei dem Ehepaar beziehungsweise der Tanzschule Hildegard und Bernd (Bernhard laut Kfz-Brief) Bethge in der Wartestraße 3 in damals noch 1430 Gransee gelaufen. Im Fahrzeug hätten sich sogar noch Visitenkarten der Tanzschule gefunden. Der Käfer sei 1991 abgemeldet und verkauft worden. Folglich müsse die Familie ihn 22 Jahre besessen haben. „Es wäre toll“, schreibt Ralf Weber, „eine vollständige Historie zu dem Käfer aufschreiben zu können.“ Daher würde er gerne Angehörige finden und sei für jeden Hinweis dankbar.

Hinweise gerne an die MAZ Oberhavel

Erinnert sich jemand an den alten Käfer oder hat vielleicht sogar noch Fotos davon? Im Jahr 1983 muss die Tanzschule der einstigen Autobesitzer 30-jähriges Bestehen gefeiert haben. Hinweise nimmt gerne auch die MAZ unter der Telefonnummer 03301/59 45 24 entgegen.

Von Bert Wittke