Ein 18-Jähriger hat am Samstagabend mit seinem Kleinkraftrad eine 69-jährige Radlerin umgefahren. Der junge Mann war missbräuchlich auf dem Radweg von Mildenberg in Richtung Siedlung 1 unterwegs gewesen.

Eine bei einem Unfall am Samstag in Mildenberg verletzte Radfahrerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Quelle: dpa/Arno Burgi (Symbolbild)