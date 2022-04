Es geht wieder los: Das große Anradeln in Oberhavel am 30. April 2022 lockt zahlreiche Menschen wieder aufs beliebte Zweirad. Der Landkreis lädt gemeinsam mit Städten und Gemeinden zum Radfahren ein, Startpunkte für Touren gibt es an sieben Orten. Die Sternfahrt führt zum Streetfoodmarkt in Velten.