Auf die Plätze, fertig, los! Großes Anradeln im Kreis Oberhavel mit tollen Touren

Coronabedingt musste das traditionelle Anradeln im Jahr 2020 entfallen, im vergangenen Jahr fand es nur individuell statt. Jetzt darf wieder gemeinsam geradelt werden: Zusammen mit den Städten und Gemeinden lädt der Landkreis Oberhavel am Samstag, dem 30.04.2022, zu einer Rad-Sternfahrt in die Ofenstadt Velten ein. „Das Anradeln ist in Oberhavel eine gute und beliebte Tradition geworden. Daher freue ich mich besonders, dass wir die Veranstaltung nach zwei Jahren Pause nun wieder anbieten können. Von vielen Orten Oberhavels aus werden sich dann wieder Radbegeisterte und Freizeitradler auf den Weg machen und sich gemeinsam sportlich betätigen“, sagt der amtierende Landrat Egmont Hamelow. „Natürlich ist uns völlig klar, dass sich die Fahrradsaison schon jetzt für sehr viele Menschen in Oberhavel von Januar bis Dezember erstreckt. Das ist gut und richtig so. Für alle anderen nehmen wir den beginnenden Frühling gerne zum Anlass, um alternative Verkehrsmittel zum Kfz erneut bewusst in den Fokus zu rücken. Dazu bietet das Anradeln eine gute Gelegenheit. Ob Genussradler, Rennradler, Familienausflügler oder Mountainbiker: Machen Sie Ihr Rad frühlingsfit und radeln Sie los!“

Erstmals seit 2019 wieder große Sternfahrt

Die Touren starten an sieben Orten im Kreisgebiet. Gemeinsames Ziel der Sternfahrt ist die Ofenstadt Velten, wo am Mittag die Eröffnung des neugestalteten Marktplatzes unter anderem mit einem Streetfoodmarkt und Bühnenprogramm gefeiert wird. So ist für kulinarischen Genuss am Zielort bestens gesorgt. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei. Die Ankunft ist für 13.00 Uhr geplant. Die Touren werden von erfahrenen Tourleiterinnen und -leitern begleitet, auch für die Rückfahrt werden größtenteils begleitete Touren angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Organisatoren bitten aber, nur verkehrssichere Fahrräder zu benutzen, damit es unterwegs keine bösen Überraschungen gibt.

Folgende Startpunkte und -zeiten sind geplant:

Oranienburg: Schlossplatz / 10.00 Uhr / 26 km Hinfahrt / 18 km Rückfahrt

Zehdenick: Freiarche / 09.00 Uhr / 44 km Hinfahrt / 44 km Rückfahrt (alternativ: ÖPNV)

Liebenwalde: Stadthafen / 10.30 Uhr / 30 km Hinfahrt / 30 km Rückfahrt

Glienicke/Nordbahn: Käseglocke, Eichenallee 7 / 11.00 Uhr / 22 km Hinfahrt / 20 km Rückfahrt

Hennigsdorf: Postplatz / 12.00 Uhr / 12 km Hinfahrt / 19 km Rückfahrt

Hohen Neuendorf: S-Bahnhof / 10.45 Uhr / 18 km Hinfahrt / 12 km Rückfahrt

Birkenwerder: Rathaus / 11.00 Uhr / 15 km Hinfahrt / 15 km Rückfahrt

Ideen für Radrouten im gesamten Kreisgebiet

Wer beim Anradeln auf den Geschmack gekommen ist und weitere Touren plant, findet zahlreiche Vorschläge dafür auch auf der Internetseite des Landkreises Oberhavel unter www.oberhavel.de/Radfahren. Denn Oberhavel ist durchaus ein kleines Paradies für Radfahrende. Auf rund 400 Streckenkilometern lassen sich die Natur mit zahlreichen Seen, Flüssen, Kanälen und Wäldern ebenso erleben wie der kulturelle Reichtum Oberhavels. Auf den vielen regionalen Radrouten wie dem Seen-Kultur-Radweg aber natürlich auch auf dem internationalen Radfernweg Berlin-Kopenhagen gibt es die landschaftlichen Schönheiten und vielen Sehenswürdigkeiten Oberhavels zu entdecken. Zahlreiche Pedelec-Stationen entlang der Strecke ermöglichen das Aufladen von E-Bikes und bieten damit eine ideale Vernetzung. Gemütliche Gasthäuser und Pensionen sowie rund 50 Bett+Bike-Gastbetriebe laden zum Ausruhen ein. Mithilfe der Knotenpunktwegweisung stehen unter dem Motto „Radeln nach Zahlen“ Rundkurse durch den ganzen Landkreis bereit.

Von MAZonline