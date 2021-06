Auf eine Landpartie durch Oberhavel: Die Landwirtschaft zeigt sich am 12. und 13. Juni

Oberhavel

Landleben live und zum Anfassen – das verspricht die 26. Brandenburger Landpartie. Sie findet am 12. und 13. Juni auch in Oberhavel statt. Der Landkreis beteiligt sich daran gemeinsam mit 13 regionalen Partnern. Es gibt Einblicke in landwirtschaftliche Unternehmen, Stall- und Hofführungen und die Möglichkeit, regionale Produkte vor Ort zu erwerben und zu genießen.

„Ich freue mich sehr, dass sich nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr die Hoftore unserer landwirtschaftlichen Unternehmen und Partner im ländlichen Raum wieder öffnen können, um Verbraucherinnen und Verbrauchern hautnah Einblicke in die Landwirtschaft zu geben“, sagt Landrat Ludger Weskamp. „Denn ohne Landwirtschaft geht nichts in unserem Alltag: Warum das so ist und welche Arbeit, welche Technik und nicht zuletzt welche Mensche dahinter stecken, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher Brot, Salami oder Milch im Supermarkt einkaufen, veranschaulicht die Landpartie eindrucksvoll.“

Eröffnet wird die Landpartie in Großmutz

Gemeinsam mit den diesjährigen Gastgebern Martina und Ronald Koch und im Beisein von Bernd-Christian Schneck, Bürgermeister des Löwenberger Landes, und dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes, Andreas Paries wird der Landrat die Landpartie in Oberhavel am Sonnabend, 12. Juni, um 10 Uhr auf dem Bauernhof Koch in Großmutz eröffnen. Die Kreismusikschule wird dabei einen musikalischen Gruß an die Gäste senden. Der traditionsreiche Bauernhof Koch präsentiert sich als vollbewirtschafteter Bauernhof mit vielen verschiedenen Tieren und blickt dabei auf eine echte Erfolgsgeschichte zurück: Als Landwirtschaft mit Acker- und Grünlandbewirtschaftung sowie eigener Viehhaltung nach der politischen Wende neu gestartet, hat die Familie ihren Betrieb inzwischen zu einem Erlebnisbauernhof ausgebaut.

Eine Pension, ein Bauernhofcafé und ein Veranstaltungssaal gehören dazu ebenso wie die Direktvermarktung von Fleisch- und Wurstprodukten aus eigener Herstellung. Letztere können Besucherinnen und Besucher künftig zu jeder Tages- und Nachtzeit selbst an einem Automaten – dem neuen Regiomaten – erwerben. Er wird zur Eröffnung der Landpartie vorgestellt. Fahrten mit dem Kuhtaxi, ein geöffneter Hofladen, Blasmusik am Samstag und die Oranienburger Schlossmusik am Sonntag sollen Gäste ebenso anlocken wie Köstlichkeiten vom Grill, aus dem Holzbackofen und vom hausgemachten Kuchenbuffet.

Hygieneregeln müssen beachtet werden

Auch alle anderen Partner der Landpartie in Oberhavel ermöglichen – von Nord bis Süd – wieder einen Blick hinter die Kulissen des Landlebens und Einblick in die Produktionsabläufe landwirtschaftlicher Betriebe. Ein Regionalmarkt in Schwante, Führungen auf einem Bienenlehrpfad in Zehdenick, Schaumelken und Spinnen in Flatow, eine Traktorenausstellung und Oldtimerschau in Bärenklau und eine Gärtnerei mit „unterirdischer Tierhaltung“ in Altglobsow ergänzen das Angebot in Oberhavel.

„Deshalb lade ich alle Menschen aus Oberhavel und darüber hinaus herzlich ein: Kommen Sie mit auf Landpartie! Schauen Sie sich um auf den Höfen und in den Betrieben unserer Region, schauen Sie sich an, wo und wie die regionalen Produkte hergestellt“, so Ludger Weskamp. Auch wenn die Brandenburger Landpartie weitgehend unter freiem Himmel stattfindet, werden Besucherinnen und Besucher gebeten, sich unbedingt an die geltenden Infektionsschutzregeln zu halten. Für die Veranstaltung gilt daher eine generelle Maskenpflicht auf allen Veranstaltungsgeländen. Außerdem ist der Zutritt zu den Veranstaltungsorten mit einer Testpflicht für alle ab sechs Jahren verbunden, alternativ kann ein vollständiger Impf- oder Genesenennachweis vorgelegt werden. Zum Zweck der Kontaktnachverfolgung sind vor Ort die Personendaten aller Teilnehmenden zu erfassen.

Detaillierte Informationen zur Veranstaltung mit allen Gastgebern und Angeboten sind online unter www.brandenburger-landpartie.de zu finden.

Von MAZonline