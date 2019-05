Birkenwerder

Zu einem Auffahrunfall kam es am Abend des vergangenen Sonntages, gegen 17.15 in der Hauptstraße, Höhe der Autobahn, als an der Ampel verkehrsbedingt ein 64-jähriger Mercedes Fahrer anhalten musste und eine 32-jährige VW Fahrerin, welche den Bremsvorgang vermutlich zu spät sah, auffuhr. Es wurde niemand verletzt, jedoch war der VW nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Von MAZonline