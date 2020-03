Oberhavel

Wegen der Corona-Krise und Grenzschließungen fehlt es in vielen Gartenbaubetrieben an Erntehelfern, auch in Oberhavel. Vor allem im Spargel- und Erdbeeranbau drohen Ernteausfälle, wie die SPD-Landtagsabgeordnete Inka Gossmann-Reetz in einer Pressemitteilung am Donnerstag erklärt. Sie ruft deshalb Interessierte dazu auf, freiwillig zu helfen. „Wer in dieser Ausnahmesituation mit anpacken und helfen will, kann sich bei einem Gartenbaubetrieb in der Nähe melden. Auf diese Weise lässt sich die Versorgung mit regionalen Produkten für die nächsten Wochen und Monate sichern“, so Gossmann-Reetz. „Das ist echte Hilfe vor Ort – und eine Chance für neue Erfahrungen.“ Freiwillige Erntehelferinnen und -helfer sollten körperlich fit und mobil sein. „Auch für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Kurzarbeiter und Arbeitslose im Alter von 18 bis 60 Jahren gibt es genügend Möglichkeit, bei der Ernte zu helfen und ein bisschen Geld hinzuzuverdienen“, erklärt Gossmann-Reetz. Die Vergütung ist im Einzelfall zu vereinbaren. „Wenn wir in Oberhavel gemeinsam anpacken, können wir die Krise gut bewältigen“, glaubt die SPD-Abgeordnete. Die Gartenbaubetriebe der Region sind zu finden unter: www.gartenbau-bb.de/gruene-seiten/

Von MAZonline