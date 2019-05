Oberhavel

Weitere Verbesserungen für Zugpassagiere in Oberhavel: In den kommenden Jahren werden unter anderem die Bahnhöfe Oranienburg und Lehnitz mit Landesmitteln ausgebaut und modernisiert. Das Verkehrsministerium in Potsdam und die Deutsche Bahn haben dazu eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen, die auch für unsere Region deutliche Fortschritte bringt (MAZ berichtete). „Das Programm ergänzt Maßnahmen, die eine bessere Infrastruktur und mehr Zugkapazitäten beinhalten. Insbesondere Pendler, aber auch alle anderen Bahnreisenden profitieren davon“, erklärt der Oranienburger SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann.

Aufzüge, Bahnsteige, Dächer – es wird rundherum erneuert

Vorgesehen sind Investitionen etwa in längere Bahnsteige, barrierefreie Zugänge für Menschen mit Behinderungen oder Eltern mit Kinderwagen, bessere Informationsangebote und mehr Sitzplätze an den Stationen. In Lehnitz ist bis zum Jahr 2025 der Einbau und in Oranienburg bis zum Jahr 2022 die Erneuerung der drei Aufzüge geplant. In Bergfelde, Birkenwerder und Hohen Neuendorf wird je ein Aufzug ausgetauscht (2026-2028), in Hennigsdorf (bis 2022) werden es zwei sein. In Borgsdorf wird das Bahnsteigdach modernisiert beziehungsweise ersetzt ((2026-2028). Das Dach des Bahnhofs in Fürstenberg (Außenbahnsteig) wird in den Jahren 2023-2025 neu gebaut. Zwei neue Bahnsteigdächer erhält der Bahnhof in Löwenberg/Mark (Neulöwenberg – 2026-28). Sowohl einen neuen Bahnsteig als auch ein neuer Aufzug wird in Schönfließ gebaut (2026-2028). Der Bahnsteig in Velten wird bis 2022 erneuert.

Gesamtvolumen: 170 Millionen Euro

Das Gesamtvolumen des Programms beträgt 170 Millionen Euro über zehn Jahre. „Die Nutzung der Bahn wird durch die Modernisierung leichter und angenehmer“, so Björn Lüttmann. „Damit unterstreicht Brandenburg auch die Bedeutung des Schienenverkehrs als umweltfreundliche Alternative zum Auto. Gerade in Zeiten, in denen der Klimawandel verstärkt in den Mittelpunkt rückt, ist das ein richtiges und wichtiges Signal.“

Weitere Projekte können angemeldet werden

Für die Maßnahmen können sich laut DB-Netz Änderungen hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer zeitlichen Einordnung ergeben. Ungeachtet dessen können Projekte zusätzlich angemeldet, ausgetauscht oder nicht mehr verfolgt werden. Die Entscheidungen hierüber treffen die Vertragspartner einvernehmlich.

Von MAZonline