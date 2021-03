Aus Oberhavel zum BER – so lange sind Bahnfahrer zum Flieger unterwegs

Oberhavel

Wer von Oranienburg aus mit der Bahn zum Flughafen Berlin-Brandenburg nach Schönefeld will, hat es relativ einfach. Die MAZ hat es getestet und in dieser Woche darüber berichtet. Aber es gibt ja in Oberhavel nicht nur Oranienburg, auch die Menschen aus anderen Orten wollen zum Flughafen. Wie verläuft die Anreise per Bahn aus verschiedenen Regionen in Oberhavel? Derzeit konzentriert sich in den allermeisten Fällen der Bahnverkehr in Oberhavel darauf, den Flughafenexpress (FEX) in Berlin-Gesundbrunnen oder Ostkreuz zu erreichen.

Oranienburg: Mit der Regionalbahn RB 12 geht es über Hohenschönhausen bis Ostkreuz, dort kann in den Flughafen-Express (FEX) umgestiegen werden. Im Idealfall beträgt die Fahrtzeit 58 Minuten. Hennigsdorf: Die S 25 bringt die Fahrgäste nach Berlin-Gesundbrunnen. Von dort aus geht es mit dem FEX über Ostkreuz zum Flughafen BER. Der Zug fährt direkt unter das Terminal 1-2. Die Fahrtzeit beträgt mindestens 59 Minuten, kann aber je nach Abfahrtszeit auch 72 Minuten dauern.

Kremmen liegt schon etwas abseits vom Speckgürtel, und das schlägt sich sofort auf die Fahrtzeit nieder. Die schnellste Verbindung ist mit der Regionalbahn RB 55 über Schwante und Bärenklau bis Hennigsdorf. Von dort aus geht es weiter mit der S 25 bis Gesundbrunnen und weiter mit dem FEX bis zum BER. Allerdings sind es die Kremmener leider gewöhnt, dass die RB 55 nicht wirklich zuverlässig ist. Deshalb sind selbst 81 Minuten realistisch, aber sehr optimistisch.

Birkenwerder: Dort ist die S 1 über Frohnau bis Berlin-Gesundbrunnen erste Wahl. Von dort aus geht es weiter mit dem FEX bis zum BER. Die Fahrtzeit: mindestens 58 Minuten.

Bergfelde: Von dort geht es mit der S 8 über Blankenburg bis zur Bornholmer Straße, weiter mit der S 1 nach Gesundbrunnen. Von dort fährt der FEX nach Schönefeld. Und das alles in 57 Minuten. Eine zweite Möglichkeit ist die S 8 über Blankenburg und Schönhauser Allee bis Baumschulenweg und weiter mit der S 45 bis zum Flughafen. Die Fahrtzeit beträgt hier 79 Minuten.Zehdenick: Aus dem weiter entfernten Oberhavel-Norden ist die Fahrtzeit länger. Von Zehdenick aus geht es mit der Regionalbahn 12 über Löwenberg, Oranienburg und Hohenschönhausen bis zum Ostkreuz. Von dort aus fährt der FEX zum Flughafen. Das dauert, wenn alles klappt, 92 Minuten.Fürstenberg: Aus dem äußersten Oberhavel-Norden fährt der Regionalexpress RE 5 über Gransee, Löwenberg und Oranienburg nach Gesundbrunnen. Weiter geht es mit dem FEX über Ostkreuz zum Flughafen. Im Idealfall dauert das 101 Minuten, zumal die Wartezeit in Gesundbrunnen 24 Minuten beträgt. Dort gibt es also einen gehörigen Zeitpuffer.Wensickendorf: Die Heidekrautbahn, die RB 27, fährt über Zühlsdorf und Basdorf bis Berlin-Karow. Von dort geht es weiter mit der S 2 über Blankenburg bis Gesundbrunnen. Dort fährt dann der FEX bis zum BER. Das dauert, geht alles gut, 85 Minuten. Allerdings wäre es unter Umständen günstiger, sich bis Oranienburg bringen zu lassen, um von dort aus eventuell schneller zum Flughafen zu gelangen.

Von Robert Tiesler