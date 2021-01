Aus Sorge um die Tochter: Mutter schreibt Brief an Bildungsministerin

Flatow

Während ein Großteil der Schüler derzeit digital unterrichtet wird, müssen die Abschlussklassen am Präsenzunterricht teilnehmen. Die Mutter einer Zehntklässlerin macht sich deswegen seit zwei Wochen große Sorgen. „Anstatt mich zu Hause darüber zu ärgern, wollte ich selbst aktiv werden und habe einen Brief an die Bildungsministerin Britta Ernst verfasst“, berichtet sie. Ihren Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen, da sie Angst hat, als hysterisch abgestempelt zu werden – obwohl sie sich nur Sorgen macht, und zwar um alle Beteiligten. „Nicht nur die Schüler werden einer Gefahr ausgesetzt, sondern auch das Personal an den Schulen und letztlich auch alle anderen, mit denen Schüler, Lehrer und andere in der Schule Beschäftigte unter einem Dach leben“, sagt sie. Ihre Tochter besucht die 10. Klasse eines Gymnasiums im Kreis Oberhavel und muss täglich in der Schule anwesend sein. Im Brief ans Ministerium schreibt ihre Mutter: „Seit dem 4.1.2021 findet für die Abschlussklassen bereits wieder Präsenzunterricht statt. Dies ist ein Umstand, den ich anhand der nicht sinkenden Infektionszahlen und den erschwerten Bedingungen aufgrund der neu auftretenden Coronavirusmutationen nicht nachvollziehen kann.“ Bevor der Brief am Freitag per E-Mail und per Post versendet wurde, ging er bereits an die Schulleitung sowie die Klassenlehrerin, die sich beide sehr für das Engagement bedankten und die Einwände der Mutter gut nachvollziehen können. Ihnen selbst sind jedoch die Hände gebunden. Auch der Elternvertreterin der Klasse ihrer Tochter gab sie den Brief vorab zum Lesen, die das Vorhaben ebenfalls unterstützt.

Schule bedankt sich für das Engagement

Was sich die Mutter von dem Brief erhofft? „Ich male mir nicht allzu große Chancen aus, dass sich jetzt durch meinen Brief etwas ändert, aber ich bin bestimmt nicht die einzige mit diesen Sorgen und vielleicht regt mein Schreiben ja doch irgend jemanden im Ministerium oder auch auf anderer Ebene zum Nachdenken an. Sich nur im Stillen aufzuregen, bringt ja noch viel weniger“, erklärt sie. „Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich eine Antwort bekäme, auch wenn diese sicher sehr allgemein gehalten sein wird.“ Außer Frage steht für sie die Relevanz des Unterrichts an sich. „Der mittlere Schulabschluss ist sehr wichtig für unsere Kinder, rechtfertigt aber nicht die tägliche Gefährdung meines Kindes“, schreibt sie. „Die Lehrerinnen und Lehrer an dem Gymnasium meiner Kinder setzen alle Vorgaben des Ministeriums sehr gut um und leisten sehr gute Arbeit unter erschwerten Bedingungen“, lobt sie. Ihr anderes Kind, ein Sohn, besucht an der gleichen Schule die achte Klasse und darf zu Hause bleiben. „Er hatte bereits mehrfach Unterrichtsstunden in Form von Videokonferenzen. Es hat hervorragend funktioniert und so konnte er auch an neue Themen, fachlich sehr gut durch den Lehrer vermittelt, herangeführt werden.“

Von Wiebke Wollek