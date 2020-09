Ausbau der A 10: Sperrungen vorfristig aufgehoben – Verkehr rollt wieder

Birkenwerder

Im Zuge des Ausbaus der Bundesautobahn 10 konnten an diesem Wochenende einige Baumaßnahmen vorfristig abgeschlossen und der Verkehr auf der A 10 und der L 172 wieder freigegeben werden. So wurde die Vollsperrung der A10 bereits am Sonnabend, 26. September, um 16.10 Uhr beendet und der Verkehr in beiden Richtungsfahrbahnen freigegeben.

Die Teilsperrung der Autobahn-Anschlussstelle Mühlenbeck konnte bereits am Freitag, 25. September aufgehoben. Und auch die Vollsperrung der Landesstraße 172 war bereits am Freitag, 25. September, beendet.

Für die sich aus den Baumaßnahmen ergebenden Beeinträchtigungen und Einschränkungen dankt die Havellandautobahn GmbH & Co. KG allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis.

Die A10 und die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis 2022 unter laufendem Verkehr ausgebaut bzw. erneuert, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.

