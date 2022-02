Ausbau der A10: Anschlussstelle Birkenwerder wird  in Richtung Frankfurt/O. und Prenzlau gesperrt

Birkenwerder

Die südliche A10-Anschlussstelle Birkenwerder (Richtungsfahrbahn Frankfurt/Oder) wird vom 28. Februar, 10 Uhr, bis 25. März, 12 Uhr, aufgrund von Fahrbahnarbeiten gesperrt. Darüber informierte Pressesprecher Steffen Schütz von der Havellandautobahn GmbH & Co. KG.

Frankfurt/O. zu, Hamburg weiter offen

Das Abfahren aus Richtung Hamburg kommend und die Zufahrt in Richtung Frankfurt/Oder sei während der Arbeiten zum Bau der Fahrbahn nicht möglich. Von der Sperrung nicht betroffen sei die nördliche Anschlussstelle Birkenwerder, Richtungsfahrbahn Hamburg.

Umleitungsstrecke wird ausgeschildert

Nach den Worten von Steffen Schütz wird eine beschilderte Umleitungsstrecke eingerichtet. Verkehrsteilnehmer mit Fahrziel Birkenwerder nutzen bitte die Anschlussstelle Mühlenbeck, wenden dort und fahren in Richtung Hamburg an der nördlichen Anschlussstelle Birkenwerder ab.

Am Kreuz Oranienburg wenden

Verkehrsteilnehmer in Richtung Frankfurt/Oder benutzen bitte die nördliche Anschlussstelle Birkenwerder, fahren dort in Richtung Hamburg bis zum Autobahndreieck Kreuz Oranienburg und wenden in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder.

Ausbauprojekt läuft noch bis Ende dieses Jahres

Die A10 und die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis Ende dieses Jahres unter laufendem Verkehr ausgebaut beziehungsweise erneuert, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.

Von MAZonline