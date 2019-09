Ausgesondertes Rettungsfahrzeug geht an Partner in Biala Podlaska

Oberhavel

Keine 30 Minuten, dann hatte der Kreisausschuss am Montag den öffentlichen Sitzungsteil abgearbeitet. Gleich zum Auftakt wurde Wolfgang Krüger ( CDU) einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisausschusses, der turnusmäßig von Landrat Ludger Weskamp ( SPD) geleitet wird, gewählt. Vorgeschlagen hatte ihn Andreas Noack ( SPD). Einen weiteren Kandidaten gab es nicht. Außerdem war einstimmig dafür plädiert worden, eine offene Wahl durchzuführen.

Rettungsfahrzeug regulär ausgesondert

Im weiteren Sitzungsverlauf gab es nur bei einem Tagesordnungspunkt Redebedarf – als es um den Verkauf eines ausgesonderten Rettungsdienstfahrzeuges an den polnischen Partnerlandkreis Biala Podlaska ging. Der Kreis Oberhavel beabsichtigt, das Fahrzeug für den symbolischen Preis von einem Euro an die Partner in Polen abzugeben. Sozialdezernent Matthias Rink erläuterte auf Nachfrage, dass derartige Fahrzeuge immer nach einer bestimmten Laufleistung ausgesondert werden. Der im März 2012 zugelassene Mercedes-Kleintransporter war insgesamt 227 369 Kilometer gelaufen. Die Dekra war in einem Gutachten auf einen Verkehrswert von 6660 Euro gekommen. Diese Summe wird in die nächste Gebührenkalkulation des Rettungsdienstes einfließen.

Übergabe bei Besuch vom 16. bis 19. Oktober

Auf die Frage von Andreas Noack, ob das Fahrzeug zu einem gesonderten Anlass übergeben wird und ob es möglich sei, dabei zu sein, antwortete der Landrat. Es sei vorgesehen, das Auto am 16. Oktober nach Polen zu überführen. Vom 16 bis 19. Oktober soll es in Biala Podlaska Feierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Oberhavel geben. Er und Wolfgang Krüger, so der Landrat, würden daran teilnehmen. Außerdem könnten noch zwei bis drei Kreistagsmitglieder mitfahren. Er bitte dies den Fraktionen mitzuteilen.

Von Bert Wittke