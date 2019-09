Oberhavel

Sie sind seit vielen Jahren im Brand- und Katastrophenschutz aktiv und retten Leben: 72 Brandenburgerinnen und Brandenburger wurden in diesem Jahr für besondere Leistungen und mutiges Verhalten geehrt. Unter ihnen sind eine Frau und fünf Männer aus Oberhavel.

Innenminister Karl-Heinz-Schröter ( SPD) überreichte am Freitagabend bei einem Festakt in Potsdam die Ehrenzeichen des Landes Brandenburg im Brand- oder Katastrophenschutz. Außerdem zeichnete er sechs Bürger mit der Brandenburgischen Rettungsmedaille aus.

Das Ehrenzeichen im Katastrophenschutz in Silber am Bande erhielten Ines Fischer vom DRK in Gransee sowie Axel Haufe aus Oberhavel, der für den ASB-Landesverband tätig ist. Das Ehrenzeichen im Brandschutz in Silber am Bande erhielten Frank Lange ( Zehdenick), Oliver Fritz ( Kremmen), Mario Müller (Mühlenbecker Land) sowie Enrico Neumann ( Velten).

„Wer anderen in akuten Notlagen das Leben rettet oder Jahre und Jahrzehnte im Brand- und Katastrophenschutz aktiv ist, dem gebührt der Dank unseres Landes“, sagte Innenminister Schröter. Das Ehrenzeichen und die Rettungsmedaille seien Ausdruck dieser tief empfundenen Wertschätzung. Die vergangene Waldbrandsaison habe erneut gezeigt, dass sich die Menschen in Brandenburg immer auf die Einsatzkräfte im Brand- und Katastrophenschutz verlassen können. „Die Träger des Ehrenzeichens stehen dabei stellvertretend für die vielen tausend Kameradinnen und Kameraden“, so Schröter, „ohne ihr vorbildliches Engagement wäre unsere Gesellschaft um vieles ärmer.“

Von Helge Treichel