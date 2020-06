Ausschuss tagt in Oranienburg Amtsarzt Schulze zieht erste Corona-Bilanz 

Oranienburg

Wenig überraschend war die Corona-Pandemie das bestimmende Thema auf der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz, der Donnerstagabend in Oranienburg tagte. Eingangs ergriff Matthias Rink ( CDU) das Wort und fand lobende Worte für seine Mitarbeiter. Der Leiter des Dezernats für Service, Finanzen und Ordnung, der zugleich den Krisenstab des Landkreises während der Pandemie leitete, erläuterte, dass sein Dezernat durch die Corona-Pandemie in hohem Maße beansprucht worden sei. „Alle Mitarbeiter waren in den letzten drei Monaten fleißig und engagiert.“ Im Anschluss ergriff Amtsarzt Christian Schulze das Wort und gab den Anwesenden einen Überblick über die aktuelle Corona-Situation in Oberhavel. „Bisher sind im Landkreis insgesamt 321 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden“, erläuterte er. Davon befinden sich noch sieben Personen in stationärer Behandlung, sechs von ihnen werden in Intensivkliniken betreut. „Dort gibt es zum Teil sehr schwere Verläufe“, teilte er mit. Bei den neun Verstorbenen gebe es eine große Altersspanne. „Zwei von ihnen waren Palliativpatienten“, berichtete er. Bei den anderen Verstorbenen reiche die Spanne von 52 bis 84 Jahren. „Teils waren das noch sehr fitte Menschen.“

Bis zum 28. Mai habe es eine stetige Zunahme der bestätigten Infektionen gegeben. „Dann hatten wir eine kleine Verschnaufpause“, so Schulze. Seit Montag würden die Fallzahlen nun wieder ansteigen. „Die Folgen der Lockerungen und von Pfingsten“, meinte Schulze und verwies auch auf den Fall einer Oranienburger Kita. „Aktuell zeigen 38 Kinder und sieben Erwachsene eine Symptomatik“, erläuterte der Amtsarzt am Donnerstagabend. Gerade bei Kindern gestalten sich die Tests oft schwierig, erklärte er. „Dort befindet sich oft nicht genug Material an den Abstrichen.“ Darüber hinaus seien uch wieder Verdachtsfälle aus den Oberhaveler Hausarztpraxen gemeldet worden.

Die Senioren- und Pflegeeinrichtungen hätten hingegen die letzten drei Monate ohne einen einzigen Corona-Fall überstanden. „Dort hat der Lockdown sehr gut gewirkt“, konstatierte Schulze. Dies sei auch dem guten und umsichtigen Handeln der Pflegekräfte zu verdanken.

Die Hotline des Gesundheitsamtes beantworte derzeit vor allem Fragen von Bürgern rund um die Eindämmungsverordnung. „Dort geht es dann oft um private Feierlichkeiten oder aktuell auch Abiturfeiern“, wusste Schulze zu berichten. Von den Schuleingangsuntersuchungen konnten positive Nachrichten an den Ausschuss überbracht werden. „Sie wurden wieder aufgenommen, etwa 1000 von 2000 Kindern konnten schon untersucht werden“, zeigte sich Schulze optimistisch.

Im Rahmen der geplanten Kita- und Schulöffnungen standen auch freiwillige Corona-Tests für Kita- und Lehrpersonal auf der Tagesordnung der Ausschusssitzung. Dies sei ein großer Diskussionspunkt in der Öffentlichkeit, erklärte dessen Vorsitzende Elke Bär (Linke), und würde vor allem von den Gewerkschaften gefordert. Matthias Rink betonte, dass solche Testreihen dann Angelegenheit des Landes wären und die Finanzierung noch nicht geklärt sei. „Außerdem sind es nur Momentaufnahmen, da muss man sich schon die Frage stellen, ob das wirklich sinnvoll ist“, so Rink. Dem stimmte auch Amtsarzt Christian Schulze zu. „Wenn es wirksam sein soll, müsste man alle drei Tage testen“, stellte er klar. Auch für die Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften seien solche freiwilligen Reihentestungen derzeit nicht vorgesehen, erklärte der Dezernent.

Beschlüsse wurden auf der Ausschusssitzung nicht gefasst, da keine Beschlussvorlagen eingereicht waren. Damit hatte der Ausschuss einen rein informativen Charakter, wenngleich es offenbar unterschiedliche Einschätzungen zu den Inhalten der Tagesordnungspunkte zwischen der Ausschutzvorsitzenden Elke Bär und Dezernent Matthias Rink gab. Nach etwas über zwei Stunden war der öffentliche Teil der Tagesordnung abgeschlossen und der Ausschuss wechselte in den nichtöffentlichen Modus.

Von Stefanie Fechner