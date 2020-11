Außer Haus oder geliefert: deftige Hausmannskost aus dem Gasthaus „Goldene Kugel“ in Fürstenberg

Fürstenberg

Warum die Gaststätte „Goldene Kugel“ heißt? Nein, das wisse er nicht, sagt Reinhard Mönk. Und auch seine Lebensgefährtin Gabriele Schmidt, die er schmunzelnd mit „Chefin“ anspricht, schüttelt den Kopf. Früher sollen in dem Gebäude in der Bahnhofstraße 14 in Fürstenberg mal Postkutschen umgespannt worden sein. Da seien einst Eisenringe an der Hauswand befestigt gewesen, wo man Pferde anbinden konnte. Mehr, so Reinhard Mönk, wisse er auch nicht.

Gabriele Schmidt und Reinhard Mönk haben eine ganz besondere goldenen Kugel auf dem Kachelofen im Gastraum stehen. Das Gebilde ist aus Kümmerling-Flaschen zusammengesetzt. Quelle: Uwe Halling

Dabei gibt es doch eigentlich eine ganz einfache Erklärung, die beim Betreten des vorderen von zwei Gasträumen nicht zu übersehen ist. Da thront nämlich eine großes kugelförmiges Gebilde, dass aus zahlreichen kleinen Kümmerling-Flaschen besteht. Und weil die Verschlüsse nach außen zeigen, sieht das Ganze aus wie eine gewaltige goldfarbene Kugel. Gabriele Schmidt und Reinhard Mönk quittieren erstaunte Blicke auf den leuchtenden Rundling mit einem fröhlichen Lachen. Überhaupt scheinen die beiden Wirtsleute keine Kinder von Traurigkeit zu sein. Und das liegt nicht nur daran, dass Reinhard Mönk am Donnerstag 62. Geburtstag hatte (Herzlichen Glückwunsch!). „Wir müssen das Beste aus dieser Corona-Situation machen“, sagt die Chefin. „Bleibt uns ja nichts weiter übrig“, fügt das Geburtstagskind hinzu. Die Hausmannskost, die in der „Goldenen Kugel“ wie bei Muttern zubereitet wird, gab es schon vor Corona auch außer Haus. Hinzugekommen ist seit der Pandemie und der damit einhergehenden Beschränkungen ein Lieferservice. Vorbestellungen unter 033093/60334. Dafür hat Reinhard Mönk einen alten Schulkameraden gewinnen können. Und wenn der nicht kann, fährt die Chefin das Essen auch selber aus.

Am Herd steht meistens Reinhard Mönk. Er musste eines Tages zwangsläufig in die Rolle des Kochs schlüpfen. Quelle: Uwe Halling

Überhaupt herrscht in dem Gasthaus scheinbar in allen Bereichen Arbeitsteilung – ob nun in der Küche, am Tresen, beim Aufräumen oder auch beim Ausfahren von Mittagessen. Das liegt sicher auch daran, dass die beiden Wirtsleute in dem Metier sogenannte Quereinsteiger sind. Gabriele Schmidt hat mal bei der Bahn gelernt und arbeitet, wie sie sagt, bis heute dort – als Fahrdienstleiterin auf einem Stellwerk in Berlin-Pankow. Kürzlich hatte sie 40-jähriges Betriebsjubiläum. „So lange hält es heute kaum noch einer in seinem Job aus“, sagt die 56-Jährige, die wann immer es ihre Arbeit zulässt, in der Gaststätte mit anpackt. Und auch Reinhard Mönk hat mal bei der Eisenbahn angefangen – und auch auf einem Stellwerk gearbeitet. Bis zur Wende. Dann, so erzählt er, habe er zehn Jahre lang als selbstständiger Gastronom gearbeitet. Aber so richtig zufrieden war er während dieser Zeit offensichtlich nicht, mag heute nicht mehr darüber sprechen.

Das Tagesgericht der „Goldenen Kugel“ am Donnerstag. Quelle: Uwe Halling

Vor 18 Jahren haben dann Gabriele Schmidt und Reinhard Mönk das Gasthaus in der Bahnhofstraße 14 gepachtet und die „Goldene Kugel“ eröffnet. „Das war genau am 3. Januar 2003“, sagen die beiden Wirtsleute wie aus einem Mund. Erst habe ja ein Köchin zum Team gehört, berichtet Reinhard Mönk. Aber als die dann gewissermaßen über Nacht aufgehört hat, sei er an den Kochherd gerückt und damit quasi ins kalte Wasser geworfen worden. „Ich musste mir die Kunst des Kochens Schritt für Schritt aneignen“, sagt der 62-Jährige und lacht herzhaft. So manches Mal habe er ängstlich in den Gastraum geschaut, ob sich womöglich ein Gast über das Essen beschwert. „Oft haben die Telefondrähte zwischen der Küche und dem Stellwerk geglüht“, erinnert sich Reinhard Mönk. Dann habe er seine Lebenspartnerin angerufen und nach Zubereitungsmethoden, Zutaten oder Gewürzen gefragt. Mit der Zeit habe er sich das Zubereiten zahlreicher Gerichte angeeignet und sei schon ziemlich versiert. Die hausgemachte Rinderroulade mit Rotkohl und Salzkartoffeln, die am Donnerstag das Gericht des Tages war, sah jedenfalls lecker aus und roch verführerisch.

Hausmannskost auf Tischen ohne weiße Tücher

„ Hausmannskost wird bei uns ganz groß geschrieben“, sagt der Koch. Dazu gehörten zum Beispiel auch die selbst gemachten Buletten, Burger, Bratkartoffeln, Würzfleisch oder der Kartoffelsalat. „Wir hatten viele Jahre Gäste aus Gotha, die mit ihrem Boot immer Urlaub in Fürstenberg gemacht haben“, erzählt die Chefin. Immer am Anreisetag sowie unmittelbar vor der Abreise seien die Leute in die „Goldene Kugel“ gekommen. Extra wegen des schmackhaften Kartoffelsalats. „Ist das nicht toll?“fragt Reinhard Mönk in die Runde. Und ohne eine Antwort abzuwarten fährt er fort: „Na klar, manchen Leuten fehlen bei uns die weißen Tücher auf den Tischen. Die schauen rein, gehen dann aber wieder. „Denen wünsche ich trotzdem einen schönen Urlaub“, sagt Reinhard Mönk. Früher, sagt der 62-Jährige, sei dies eine reine Bierkneipe gewesen. In die habe sich nur selten eine Frau verlaufen. Inzwischen jedoch hat sich das Ambiente gewandelt. Urig sehe es in den zwei Gasträumen immer noch aus, aber alles sei gemütlich eingerichtet und sauber. Selbst die Sachen würden nicht mehr nach Tabak riechen, seit das Rauchen in den Gaststätten verboten ist.

Sieben Tage in der Woche geöffnet

Geöffnet ist die „Goldene Kugel“, in der vor Corona auch gerne Darts gespielt wurde, jeden Tag. „Wir sind immer da, sogar am Heiligen Abend“, sagt Gabriele Schmidt. Montags bis freitags ab 10 Uhr, am Wochenende ab 11 Uhr. Gegenwärtig lohne es sich aufgrund der Beschränkungen durch Corona jedoch nicht, nach dem Mittagsgeschäft noch lange geöffnet zu haben. Viele Leute, die abends sonst noch ein Bierchen getrunken haben, würden sich jetzt dafür Mittagessen holen, sagt Reinhard Mönk. Und das helfe ja schließlich auch, über diese Zeiten zu kommen, die bis auf die Kugel des Gasthauses in Fürstenberg leider alles andere als golden sind.

