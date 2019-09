Oranienburg

Dienstagabend (10. September) wurde gegen 21.30 Uhr ein 32-jähriger Pkw Fahrer in der Friedrichsthaler Straße in Oranienburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund bestimmter körperlicher Auffälligkeiten wurde bei ihm ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser zeigte ein vorläufiges Ergebnis auf die Einnahme von Amphetaminen ergab. Der Fahrer musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen und wird sich bei einem positiven Ergebnis in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

Von MAZonline