Axel Bölke gibt den Staffelstab an die Jugend weiter

Nassenheide

Axel Bölke kann es selbst kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. 30 Jahre ist es nun schon her, dass er eine Gewerbegenehmigung zum Führen eines Kraftfahrzeughandwerksbetriebes erhalten hat. Das war am 16. Januar 1990.

Rat des Kreises stellte sich quer

Damals war er bereits mehr als zehn Jahr Kfz-Schlosser-Meister. Und dennoch war es alles andere als einfach, einen eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen. Bei Rat des Kreises, wo er die Gewerbegenehmigung beantragte, habe man ihn ausgelacht und ihm erklärt, dass er keine Erlaubnis bekomme, erzählt Axel Bölke. Enttäuscht sei er wieder nach Hause gegangen und habe bei der Handwerkskammer angerufen. Dort zeigte man sich empört über die Ablehnung des Antrages von Axel Bölke. Nach zwei Stunden habe ihn die Handwerkskammer zurückgerufen und ihm gesagt, dass er noch einmal zum Rat des Kreises gehen solle, um sich dort seine Gewerbegenehmigung abzuholen.

„So war das seinerzeit“, sagt Axel Bölke. Heute kann er inzwischen 68-Jährige darüber schmunzeln. Damals war ihm gar nicht nach Lachen zumute. Schon immer hatte sich Axel Bölke für Autos interessiert. Kein Wunder, hatte doch sein Vater nach dem Krieg in Nassenheide ein Fuhrunternehmen gegründet. Und er selbst hatte vor der Wende einige herrliche Oldtimer in der Garage zu stehen, aber kein Geld, um sie wieder vollständig zu restaurieren.

Der Start war schwer – der Andrang groß

Der Start in die Selbstständigkeit war schwer. Axel Bölke verkaufte seine geliebten Cabrios vom Typ Adler und BMW und startete als Einzelkämpfer. Die Werkstatt, ohne Telefon und nur mit einer provisorischen Hebebühne ausgestattet, war abgelegen. Dennoch konnte er sich schon bald nicht mehr vor Arbeit retten und musste damit beginnen, die Werkstatt Stück für Stück auszubauen. Außerdem stelle er zwei Mechaniker ein und schaffte zwei weitere Hebebühne an. Zudem wurde im Frühjahr 1992 ein Geschäft für Ersatzteile eröffnet. Wo sein Vater einst einen Fuhrpark betrieben hatte, wuchs 1993 eine neue Werkstatt heran. Dabei wurden unter anderem Gebäude wie ein alter Hühnerstall, ein Heuboden oder auch eine Abwassergrube um- und ausgebaut beziehungsweise völlig neue Gebäudeteile errichtet. Nach und nach konnte Axel Bölke damit die Angebotspalette seines Unternehmens um wichtige und von der Kundschaft nachgefragte Leistungen erweitern: Brems- und Achsvermessung, Motor-Computer-Diagnosen, Karosserieinstandsetzung, Abgasuntersuchungen. Schließlich wurden auch noch eine Fahrzeuglackiererei angebaut und ein Abschleppdienst ins Leben gerufen. Und als er keinen passenden Fachmann fand, sprang er selbst in die Bresche und machte den Lackierermeister.

Kundschaft aus allen Teilen Oberhavels

Die moderne Prüfstrecke kann für so gut wie alle Fahrzeugmodelle und Fahrassistenzsysteme genutzt werden. Es verwundert daher nicht, dass die Kundschaft der typenoffenen Werkstatt in Nassenheide, die zwölf ständig Ersatzwagen am Laufen hat, aus der gesamten Region Oberhavel und darüber hinaus kommt. 1,5 Millionen Euro hat Axel Bölke in die Werkstatt gesteckt, zwischenzeitlich noch einmal 300 000 Euro in den Bau einer neuen Halle investiert.

Stolze Summen. Und mit Stolz, aber auch einer gehörigen Portion Wehmut, legt der 68-Jährige nun die Geschäftsführung in die Hände seines Sohnes Paul und seiner Tochter Alexandra. Beide haben die Führung der Werkstatt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 übernommen.

Mehr Zeit für die Ostsee

Axel Bölke selbst will sich nun mit seiner Frau, die ihn von Anfang an und all die Jahre tatkräftig beim Aufbau und beim Betreiben der Werkstatt unterstützt hat, kürzer treten. Künftig werden sie wohl weit öfter als vorher auf ihrem kleinen Grundstück in Trassenheide an der Ostsee anzutreffen sein.

Aber bei seinen Kindern, da ist sich Axel Bölke ganz sicher, ist die Firma, die derzeit zehn Mitarbeiter und zwei Lehrlinge zählt, in guten Händen. Sicher auch sehr zur Freude der großen und treuen Kundschaft.

Von Bert Wittke