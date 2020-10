B 96: Vollsperrung eine Woche verlängert

Teschendorf

„Hätte hätte“ oder „Das wird wohl ein Satz mit X“ – Kommentare wie diese fielen am Freitagvormittag, 23. Oktober, einige vor dem Eingang zur Teschendorfer Bäckerei Plessow. Denn eigentlich hätte die provisorisch über des Bäckers Parkplatz führende Umfahrung der Baustelle längst wieder verschwunden sein sollen. Doch statt dessen passierten Autos und Lkw den Asphaltstreifen, während ein Baggerfahrer einige Meter weiter dort arbeitete, wo eigentlich schon wieder der normale Verkehr rollen sollte. Doch die Bundesstraße 96 wurde nicht wie geplant freigegeben.

Die Fahrbahnmarkierungen fehlen noch

Am späteren Vormittag gab der Brandenburger Landesbetrieb Straßenwesen eine entsprechende Pressemitteilung heraus. Um eine Woche, so wurde informiert, verschiebt sich der Abschluss der Arbeiten. Neuer Termin ist der kommende Freitag, 30. Oktober 2020. Als Gründe für die Verzögerung wird einerseits das Wetter angeführt: „Die Fahrbahnmarkierung konnte wegen des Regens in der vergangenen Woche nicht wie geplant aufgetragen werden. Die Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens waren an den folgenden Tagen andernorts vertraglich gebunden, so dass die Fahrbahnmarkierung auf der B 96 erst in der kommenden Woche erledigt werden kann“, heißt es in der Information. Andererseits seien auch die Verkehrsteilnehmer Schuld an der Verspätung. Häufige „Missachtung der Absperrungen“ hätten die Bauarbeiten behindert. „VerkehrsteilnehmerInnen sind durch die Baustelle gefahren und haben dabei unter anderem Schäden an Borden, Banketten und Gehwegen verursacht, die beseitigt werden müssen. Mitarbeiter der Baufirmen und deren Fahrzeuge wurden durch die rechtswidrig durch die Baustelle Fahrenden behindert“, so der Landesbetrieb weiter.

Teschendorfs Bäckermeister Fred Plessow wartet darauf, dass er den Backofen endlich wieder hochfahren kann. Quelle: Björn Bethe

Wo diese Schäden seien sollen, weiß zumindest Bäcker Fred Plessow nicht. Allerdings hat er beobachtet, dass zwischen Kriegerdenkmal und Ortsausgang in Richtung Löwenberg der frische Asphalt an einigen Stellen wieder aufgerissen wird. Dort, wo die Gullis sind, wird anscheinend nachgearbeitet. Überhaupt will er aus der einen Woche Verzögerung kein großes Ding machen. Er steht seit dieser Woche wieder am Ofen seiner Bäckerei, war die Woche davor im Urlaub. Mit Familie. „Dass wir eine ganze Woche zu hatten, das gab es seit 30 Jahren nicht“, überlegt er. Allerdings sei die Entscheidung auch nicht sonderlich schwer gefallen. Mit Beginn der Bauarbeiten sind bis zu drei Viertel des Umsatzes weggebrochen. „Wir leben vom Durchgangsverkehr“, sagt der Chef der Bäckerei, der elf Angestellte hat.

Die Ruhezeit verlängert sich

Befürchtungen hat er eher, was die aktuelle Entwicklung in Sachen Covid-19 betrifft. Zwar würde ein zweiter Lockdown sein Unternehmen nicht zum Scheitern bringen. Dennoch wäre es alles andere als angenehm. Dagegen sei eine Woche längere Bauzeit nichts, wo es sich aufzuregen lohne. Außerdem, schmunzelt er, würden etliche Teschendorfer B 96-Anlieger die verlängerte Ruhe genießen, ehe der Durchgangsverkehr wieder rollt.

