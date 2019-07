Auf einmal war sie am Montagmorgen dicht, die Auf- und Abfahrt der B96 neu an der Anschlussstelle Oranienburg Zentrum-Süd in Fahrtrichtung Norden. Offenbar waren die Bauarbeiter schneller als der Landesbetrieb für Straßenwesen – der hatte über die Arbeiten an der seit 2017 abgerutschten Böschung noch gar nicht informiert. Bis Oktober sollen die Arbeiten nun andauern.