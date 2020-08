Glienicke/Nordbahn

In einen BMW 340i Xdrive ist in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch eingebrochen worden. Der Wagen stand in der Jungbornstraße in Glienicke/ Nordbahn. Gestohlen wurde nach Angaben der Polizei die Steuerung für die Klima- und Lüftungsanlage.

Die Kriminalpolizei war vor Ort und konnte DNA-Spuren und Fingerabdrücke sichern. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline