Mühlenbecker Land/Berlin-Wilhelmsruh

30 Jahre nach der Wiedervereinigung soll für Pendler eine Bahn-Lücke im Berliner Norden geschlossen werden, die mit dem Mauerbau 1961 gerissen worden war. Für den Bau eines Regionalbahnsteigs für die Heidekrautbahhn wurde am Pankower Bahnhof Wilhelmsruh der symbolische erste Spatenstich gesetzt. Damit soll die 14 Kilometer lange eingleisige Stammstrecke der Heidekrautbahn aus Basdorf im Landkreis Barnim wieder an das Netz Richtung Berliner Innenstadt angebunden werden. Auf der Strecke entstehen insgesamt acht neue Stationen. Als Baubeginn für die Gleise wird der Mai 2022 angepeilt. Voraussichtlich Ende 2023 sollen von Berlin-Wilhelmsruh über Schildow bis zur Einbindung in die bestehende Strecke am Abzweig Schönwalde wieder Züge fahren.

Teilnehmer des smbolischen Baustarts (v.l.): Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp, mit den Bürgermeistern Filippo Smaldino (Mühlenbecker Land) und Oliver Borchert (Wandlitz) Die Kommunalpolitiker hatten sich seit Jahren vehement für das Heidekrautbahnprojekt eingesetzt. Quelle: Gemeinde Mühlenbecker Land

Der Berliner Bevollmächtigte der Deutschen Bahn, Alexander Kaczmarek, sicherte zu, die Strecke weiter stadteinwärts so ertüchtigen zu wollen, dass die Züge bis zum Umsteigebahnhof Gesundbrunnen fahren können.

„Im wahrsten Sinne des Wortes erleben wir hier einen historischen Moment“, sagte Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann ( CDU) mit Blick auf den Mauerbau. Das Gleis hatte seitdem nur zur Anbindung der Firma Stadler gedient, die unter anderem die neuen U-Bahn-Züge für die BVG baut. Wann die Züge der Heidekrautbahn tatsächlich wieder auf der Stammstrecke fahren sollen, ließen die Verantwortlichen beim Spatenstich offen. Die Niederbarnimer Eisenbahn als Bauherr und Betreiber hatte zuletzt Ende 2023 angepeilt.

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther ( Bündnisgrüne) sagte, es sei wichtig für die Akzeptanz des Projekts, mit dem Spatenstich zu zeigen, dass man es ernst meine. Entlang der Strecke gibt es Widerstand von Anwohnern gegen das Vorhaben, die unter anderem keinen Schienenlärm und Schadstoffe aus dem Dieselantrieb wollen.

Der erste Spatenstich war über seine Symbolik hinaus auch juristisch von Bedeutung. Die Bauarbeiten mussten noch 2020 beginnen, weil sonst das Baurecht verfallen wäre. Das gilt zwar immerhin zehn Jahre, der Umstand zeigt aber einmal mehr die zeitlichen Dimensionen eines Bauprojektes in der Hauptstadt.

Symbolischer 1. Spatenstich: Bürgermeister Filippo Smaldino und NEB-Vorstand Detlef Bröcker. Quelle: Gemeinde Mühlenbecker Land

„Endlich geht mit der Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn ein erstes Vorhaben aus dem Projekt i2030 in die Umsetzung“, sagt Thomas von Gizycki, bündnisgrüner Landtagsabgeordneter aus Borgsdorf. Der Ausbau des Schienenverkehrs sei die Voraussetzung für die Verkehrswende in der Region. „Wir setzen uns dafür ein, die Gelder zügig und im erforderlichen Umfang bereitzustellen, damit auch die anderen Projekte schnell realisiert werden können“, so Gizycki.

„Dass die Heidekrautbahn bald wieder fährt, ist ein echter Gewinn für die Gemeinde und vor allem für PendlerInnen“, sagte Nicole Bachmann, Sprecherin des bündnisgrünen Ortsverbandes Mühlenbecker Land. Mit den drei neuen Bahnhöfen in Schildow, Schildow-Nord und Mühlenbeck könnten viele das Auto zukünftig stehen lassen.

Die Bündnisgrünen werben für das Projekt (v.l.): Joana Ohme, Peter Kunkel, Nicole Bachmann, Thomas Henning und Thomas von Gizycki. Quelle: Charlott Böttcher

Von Helge Treichel