Oranienburg

Am Bahnhof in Oranienburg fiel am Mittwochvormittag plötzlich der Strom aus. Der Bahnverkehr lief zwar normal weiter, jedoch funktionierten auf den Bahnsteigen die Anzeigetafeln, die Beschallungsanlage und die Aufzüge nicht. Auch die Fahrkartenautomaten lieferten keine Tickets. Zudem funktionierte keine Beleuchtung.

Der Presseladen im Bahnhof blieb geschlossen. Quelle: Annika Jensen

„Bei den Bauarbeiten am Bahnhofsvorplatz wurde ein Mittelspannungskabel beschädigt“, klärt ein Pressesprecher der Deutschen Bahn auf. Der Presseladen und das kleine Geschäft gegenüber, in dem es sonst unter anderem Getränke, Eis und Süßigkeiten zu kaufen gibt, blieben geschlossen. Der Lila-Bäcker war zwar geöffnet, die Mitarbeiterinnen mussten sich jedoch auch ohne Strom behelfen.

„Wir sind dabei, ein Notstromaggregat zu beschaffen. Damit soll der Betrieb normal weiterlaufen“, so der Sprecher. Parallel sei man bemüht, den Schaden am Stromkabel zu beheben. Es könne durchaus sein, dass diese Arbeiten bis zum späten Nachmittag andauern.

Von MAZonline