Oberhavel

Der Prignitz-Express ist in der Region weiterhin ein Verkehrsmittel, auf das sich die Pendler offenbar weiterhin nur sehr bedingt verlassen können. Erneut gibt es einen Ausfall auf der Strecke zwischen Berlin und Neuruppin. Betroffen sind die Züge des Regionalexpress RE 6 und der Regionalbahn RB 55.

Wie die Deutsche Bahn meldet, müssen dringend notwendige Bauarbeiten am Oberbau durchgeführt werden. Deshalb kommt es zu den kurzfristigen Fahrplanänderungen. Am Mittwochabend fahren keine Züge, sie werden durch Busse ersetzt. Allerdings soll laut Fahrplan die Busfahrt ab 23.10 Uhr von Berlin-Gesundbrunnen bis nach Kremmen mehr als zwei Stunden (1.21 Uhr) und bis Neuruppin-West mehr als drei Stunden (2.22 Uhr) dauern. Für den Donnerstagmorgen ist angekündigt, dass die Züge wieder fahren.

Nächste Unterbrechung Mitte Oktober

Die nächste Unterbrechung ist auch schon angekündigt – nämlich wenn am Bahnhof in Velten der alte Bahnsteig abgerissen wird. In der Zeit vom 13. bis 18. Oktober sollen die Züge erneut ausfallen – allerdings immer nur am späten Abend und in der Nacht. Die Sperrung gelte jeweils für die Zeit von 22.30 bis 4.30 Uhr. Auch dann sollen Schienenersatzverkehrsbusse auf der Strecke unterwegs sein, erklärt die Deutsche Bahn.

Immer wieder kommt es auf der Strecke zwischen Hennigsdorf und Kremmen zu Ausfällen. Gründe sind auch fehlende Waggons und ein hoher Krankenstand unter den Lokführern. Schon mehrfach haben sich Bewohner aus Oberkrämer mit Protestnoten an den Verkehrsverbund gewandt – ohne nennenswerten Erfolg.

Von Robert Tiesler