Barbara Wachowiak vom Naturkostladen Barbs’ Bio in Velten hat das Gefühl, nur noch vor Fremden zu stehen

„Der Mund ist für mich ganz wichtig, um einzuschätzen zu können, in welcher Stimmung mein Gegenüber ist“, findet Barbara Wachowiak. Sie leitet den Naturkostladen Barbs’ Bio in Velten. „Ich habe das Gefühl, dass ich nur noch vor Fremden stehe. Man hätte sich doch wenigstens eine durchsichtige Variante ausdenken können“, so Wachowiak.

Oft entdecke die Ladeninhaberin auch im Gesicht ihrer Kunden ein großes Fragezeichen, wenn diese etwas orientierungslos zu ihr ins Geschäft kommen. „Besonders bei Kindern stelle ich mir das schwierig für die Entwicklung vor. Die lernen doch ganz viel von den Gesichtsausdrücken der Erwachsenen.“ Den Kontakt zu ihren Kunden sucht Wachowiak, indem sie auf sie zugeht und sie anspricht. Auch wenn die Maske nervt – Wachowiak hat sich daran gewöhnt. Aufhören zu lächeln – das kommt für sie nicht in Frage: „Ein echtes Lächeln erkennt man auch hinter der Maske. Man muss eben genauer hingucken.“

Von Franziska von Werder