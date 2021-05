Birkenwerder/Mühlenbeck

Beide Richtungsfahrbahnen der nördlichen A 10 werden am kommenden Wochenende aufgrund von Brückenbauarbeiten zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Sonnabend, 15. Mai um 5.30 Uhr und dauert voraussichtlich bis Sonntag, 16. Mai, 14 Uhr. Die Arbeiten betreffen die Überführung am Wensickendorfer Weg (Brückenbauwerk BW81Ü3), wo der vormontierte Überbau eingehoben werden soll, informierte Steffen Schütz von der Havellandautobahn GmbH und Co. KG. Es werde eine beschilderte Umleitungsstrecke eingerichtet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg werde an der Anschlussstelle Mühlenbeck abgeleitet und über Summt, L211, Lehnitz, K6504 und Borgsdorf zur Anschlussstelle Birkenwerder geführt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder werde an der Anschlussstelle Birkenwerder abgeleitet und über die B 96, B 96A, Bergfelde, Schönfließ, L 30 und Mühlenbeck zur Anschlussstelle Mühlenbeck geführt.

Brückenbau an der A10 in Birkenwerder. Quelle: Helge Treichel

Die A 10 und die A 24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis 2022 unter laufendem Verkehr ausgebaut beziehungsweise modernisiert, um dem künftig erwarteten Verkehrsaufkommen gerecht zu werden. Dabei werden unter anderem 56 Brücken neu errichtet.

