Bauarbeiten am Kirchturm in Menz

Menz

Am Turm des Menzer Gotteshauses sind gegenwärtig Bauarbeiten im Gange. Die beiden oberen Etagen des Kirchturms bestehen nicht aus massivem Mauerwerk, sondern aus einer Fachwerkkonstruktion. Um aber ein „massives“ Aussehen des Kirchturms vorzutäuschen, wurde das Fachwerk mit Ziegeln ausgefacht und davor eine dünne, „halbsteinige“ Mauer gesetzt. Dadurch ist das Fachwerk dreiseitig eingemauert und wurde im Laufe der Jahrhunderte stark geschädigt. Auf der Innenseite befindet sich eine weitere Fachwerkkonstruktion, deren Zweck nicht ganz klar ist und davor wiederum der Glockenstuhl. Von innen lässt sich also das geschädigte Fachwerk nicht sanieren.

Die Fachwerkkonstruktionen des Kirchturms bedürfen einer Sanierung, die nun erfolgt. Quelle: privat

Anzeige

Eigentlich sollte das Fachwerk mit der Ummauerung das Dach des Turmes tragen. Da aber dieses Fachwerk kaum noch tragfähig ist, ruht das Dach des Turmes hauptsächlich auf der „halbsteinigen“ Ummauerung. Zusätzlich werden die Arbeiten dadurch erschwert, dass das Holz im Turm in den 1980er-Jahren mit einem DDT- und lindanhaltigen Holzschutzmittel behandelt wurde. Die jetzigen Arbeiten müssen daher unter besonderen Schutzvorkehrungen erfolgen. Nach jahrelangen Verhandlungen mit Fördermittelgebern, Statikern, Architekten, Arbeits- und Gesundheitsschutzbehörden sollte im Frühjahr dieses Jahres die Sanierung beginnen. Dann kam Corona und es mangelte an den wegen der Giftstoffe nötigen Arbeitsschutzanzügen und Schutzmasken.

Weitere MAZ+ Artikel

1400 Euro für neue Ziffernblätter

Eine vom Denkmalschutz ursprünglich geforderte „kleinteilige“ Reparatur ist wegen der nicht mehr gegebenen Standsicherheit nicht möglich. Also wird in den nächsten Tagen mit einem großen Kran das Turmdach abgehoben und dann die beiden oberen Etagen des Turms grundsaniert. Alle diese Arbeiten werden mit zunehmender Zeit immer teurer. Und manche Arbeiten werden gar nicht gefördert. So müssen zum Beispiel die Ziffernblätter der Turmuhr saniert werden. Die Fördermittelgeber meinen aber, dass dies zum „Inventar“ der Kirche und nicht zur Sanierung des Kirchturms gehört. Also ist es nicht förderfähig. Knapp 1400 Euro muss die Kirchengemeinde nun zusätzlich aufbringen. Deshalb würde sich die Gemeinde freuen, wenn sich Menschen finden, die mit Spenden helfen. Spendenquittungen können ausgestellt werden.

Spenden können unter dem Stichwort „ Zifferblätter Kirche Menz“ überwiesen werden an: Kreditinstitut: Ev. Bank eG, Kontoinhaber: Ev. Kirchenkreisverband Eberswalde, IBAN: DE74 5206 0410 0503 9017 42, BIC: GENODEF1EK1.

Von MAZonline