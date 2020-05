Bauarbeiten im Griebener Weg

Grieben

Der Teil des Griebener Weges in Teschendorf, der zu beiden Seiten von zahlreichen Einfamilienhäusern gesäumt wird, ist bereits in der Vergangenheit saniert worden. Fahrbahn und Parktaschen beziehungsweise Ausweichflächen sind in Asphaltbauweise neu hergestellt worden. „Wir sind sehr zufrieden damit, wie die Baumaßnahme gelaufen ist“, sagt Anwohner Hans-Jürgen Mörke am Dienstagvormittag in einem Gespräch über den Gartenzaun mit Bürgermeister Bernd-Christian Schneck.

Kleines Wohngebiet wird erschlossen

Nun sollen weitere Teile des Griebener Weges grundhaft ausgebaut werden. So haben es die Gemeindevertreter während ihrer jüngsten Sitzung im Bürgerhaus in Löwenberg einstimmig beschlossen. Dazu gehört auch ein Seitenarm, für den es momentan noch gar keinen Straßennamen gibt. Dort befindet sich ein kleines Wohngebiet mit vier Grundstücken, welche über diesen Seitenarm des Griebener Weges erschlossen werden. Zurzeit wird der vorhandene Sandweg als Feldweg genutzt. Um die Erschließung der Grundstücke sicherzustellen, soll der Weg nun erstmalig grundhaft ausgebaut werden. Damit wird zugleich den Ansprüchen an das Wohngebiet Rechnung getragen. Die Straße soll in einer Breite von drei Metern aus Asphalt hergestellt werden. Beidseitig wird die Fahrbahn durch ein jeweils 50 Zentimeter breites Schotterbankett abgeschlossen. Auf der den Grundstücken zugewandten Seite wird eine Versickerungsmulde angelegt. Zudem sollen auf dieser Seite sechs LED-Pilzleuchten installiert werden. Die Baumaßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Der Grundstückseigentümer trägt 90 Prozent, die Gemeinde zehn Prozent der Herstellungskosten.

Wasser- und Abwasserrohre sollen demnächst in diesem Seitenarm des Griebener Weges verlegt werden. Vorbereitungen dafür sind schon im Gange. Quelle: Bert Wittke

Zurzeit sind vor Ort vorbereitende Arbeiten zum Verlegen von Wasser und Abwasserleitungen im Gange. Diese werden von der Eurovia Verkehrsbau Union GmbH, Niederlassung Lindow, durchgeführt. Bauleiter Michael Klix war am Dienstagvormittag vor Ort. Bislang, so seine Einschätzung, sei nicht mit Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Bauvorhabens zu rechnen.

Auch der Teil des Griebener Weges, der im Außenbereich Teschendorfs liegt, soll grundhaft ausgebaut werden. Quelle: Bert Wittke

Ein zweiter Beschluss der Gemeindevertreter betrifft den Ausbau des Griebener Weges im Außenbereich des Ortsteils Teschendorf. Dabei handelt es sich um einen Abschnitt, der kurz hinter dem Ortsausgang beginnt und eine Länge von 1830 Metern hat. Der Ausbau soll auf einer Breite von 4,75 Metern in Asphalt erfolgen. Zu beiden Seiten ist ein jeweils 75 Zentimeter breites Asphaltbankett geplant. Die Entwässerung erfolgt über Mulden. Feld- beziehungsweise Gewerbezufahrten werden im Rahmen dieser Baumaßnahme nicht mitgebaut. Die Maßnahme ist nicht beitragspflichtig, da sich das Bauvorhaben baurechtlich im Außenbereich befindet. Dafür wurden für das Projekt im Rahmen des Leader-Programms Fördermittel in Höhe von rund einer Millionen Euro beantragt

Von Bert Wittke