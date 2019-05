Am Sonntag ist Muttertag, wozu die MAZ den Müttern in Oberhavel alles Gute wünscht. Gleichzeitig startet die MAZ-Aktion mit der Suche nach „Oberhavels Mama Nr. 1“. Einsendungen mit Vorschlägen sind bis 31. Mai möglich. Die erste Mutter, die in diesem Rahmen vorgestellt wird, ist Maria da Guia de Oliveira Pfeifer, Physiotherapeutin und Mutter von vier Töchtern aus Velten.