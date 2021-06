Bauboom in Oberhavel: Flächen für Häuslebauer werden knapp

Oberhavel

Die Berliner drängen raus ins Umland, und das bekommt auch der Landkreis Oberhavel zu spüren. Vor allem im Speckgürtel explodieren die Bodenrichtwerte förmlich. In Hennigsdorf kostet der Quadratmeter Bauland laut den aktuellen Zahlen der Kreisverwaltung zwischen 310 bis 520 Euro. Dazu passt, dass Bauland in Oberhavel immer knapper wird. Hennigsdorfs Stadtverordnete etwa haben deshalb 2019 den „Masterplan Wohnungsbau“ verabschiedet, er weist 16 Wohnungsbaupotenzialflächen mit einer Größe von 28,8 Hektar im Stadtgebiet aus. Zusammengenommen bieten die Areale Platz für 1786 Wohneinheiten.

Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass all das jemals bebaut wird. Schon bei den ersten drei Arealen hatte es in der vergangenen Woche bei der Stadtverordnetenversammlung eine Demonstration wütender Pächter von Gärten und Garagen gegeben (MAZ berichtete). „Im Masterplan Wohnen sind alle möglichen Baugrundstücke der Stadt ab 25 Wohneinheiten aufwärts erfasst worden. Eventuell gibt es auch noch das eine oder andere Einzelgrundstück unter 25 Wohneinheiten. Genaueres können wir dazu aber nicht sagen, diese wurden bisher nicht erfasst“, erklärt Ilona Möser, Sprecherin der Verwaltung, auf MAZ-Anfrage.

Velten geht neue Wege

Die Stadt Velten dagegen habe derzeit keine kommunalen Grundstücke in der Ausschreibung. Deshalb geht die Stadt neue Wege: Die Stadtverordneten haben in diesem Jahr das sogenannte Einheimischenmodell beschlossen. „Die Richtlinie zum Einheimischenmodell soll es insbesondere Familien ermöglichen, sich um vergünstigtes Bauland in Velten bewerben zu können. Auf einer kommunalen Fläche, dem ehemaligen Johannesstift in der Kremmener Straße, werden in den nächsten Jahren dafür erste Baugrundstücke für die Einfamilienhausbebauung erschlossen“, erklärt Veltens Sprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer.

Dies werde wahrscheinlich nicht alle Grundstücke betreffen, mindestens jedoch zwei Drittel der zur Verfügung stehenden Flächen. Die würden dann über die städtische Gesellschaft REG vergeben. Zeithorizont der Umsetzung: 2022/23. Der Bewerbungszeitraum beginnt vermutlich im Jahr 2022, so die Sprecherin. Weitere kommunale Flächen in Velten würden Grundstückssuchenden erst mittelfristig zur Verfügung stehen können. „Hier müssen zunächst baurechtliche Voraussetzungen geschaffen werden. Ein großer Entwicklungsbereich ist zudem jener in der Nauener Straße“, so die Sprecherin weiter.

Etwa 50 Baugrundstücke gibt es in Leegebruch – in privater Hand

Auch in Leegebruch sieht es mau aus mit Bauland. „Das Thema ist in Leegebruch so ziemlich an sein Ende gekommen“, erklärt Bürgermeister Martin Rother. Kommunal seien keine Bauflächen mehr verfügbar. Im privaten Sektor gebe es aber noch etwa 50 Grundstücke, vornehmlich in der Gartensiedlung, auf denen eine Einzelhausbebauung vorgenommen werden könne. „Da die Grundstücke sich ausschließlich im Privateigentum befinden, kann über Verkaufsabsichten der Eigentümer von mir nichts gesagt werden“, erklärt Leegebruchs Bürgermeister.

Was die Gemeinde Löwenberger Land betrifft, ruhen die Hoffnungen Bauwilliger auf einem Projekt, das zwischen den Ortsteil Teschendorf und Neuendorf realisiert werden soll. Dort, an der Neuendorfer Straße sollen nach den Vorstellungen eines privater Investors aus Berlin auf einer Fläche von 2,9 Hektar rund 40 Bauparzellen für Eigenheime entstehen, die der Investor auch selbst vermarkten wird. Bis es soweit ist, werden laut Gemeinde vermutlich noch ungefähr eineinhalb Jahre ins Land gehen.

Teschendorfer Ideen drohen an Umweltvorgaben zu scheitern

In der jüngsten Gemeindevertretersitzung haben die Abgeordneten gerade den Entwurf eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gebilligt, so das dieser nun in die Auslegung gehen kann. Daraus wird ersichtlich, dass sich das Verfahren praktisch noch ganz am Anfang befindet. Unter anderem steht zum Beispiel noch der Abschluss eines Erschließungsvertrages mit dem Investor aus. Momentan lassen sich folglich auch noch keine Aussagen treffen, wie hoch der Kaufpreis für die Grundstücke sein wird.

Die Gemeinde Löwenberger Land hätte darüber hinaus in Zusammenarbeit mit einem verkaufswilligen Landeigentümer gerne die Entstehung eines weiteren Baugebietes in Teschendorf in Angriff genommen. Dieses erstreckt sich in westlicher Richtung etwa dort, wo auch die neue Kita entstehen wird. Der Haken an der Sache, so die Gemeindeverwaltung, sei die Tatsache, dass das für Bauparzellen ins Auge gefasste Gelände in einem Landschaftsschutzgebiet liegt. Alle „Vorversuche“ das Vorhaben dennoch in die Tat umsetzen zu können, seien bisher an der ablehnenden Haltung der zuständigen Behörden gescheitert.

Eine Siedlung könnte südlich von Flatow entstehen

Sehr gut, so die Information, laufe dagegen die Vermarktung der Baugrundstücke des Wohngebietes an der Hohenbrucher Chaussee in Nassenheide. Von den rund 80 Grundstücken sollen schon mehr als die Hälfte verkauft sein. Auf etlichen Grundstücken werde auch schon gebaut.

In Kremmen gibt es vereinzeltes Bauland – teilweise ist es allerdings schon reserviert. So etwa am Seeweg, wo bald neun neue Häuser entstehen. Östlich der Straße der Einheit will die Firma Bonava insgesamt 47 Einfamilienhäuser bauen – Interessierte bekommen also ein Grundstück mit fertigem Haus, allerdings dauert es noch ein wenig. Eine weitere Siedlung könnte südlich der Flatower Straße in Staffelde entstehen.

In Oberkrämer plant ebenfalls die Firma Bonava ein großes Wohngebiet an der Sommerswalder Chaussee in Schwante. Allerdings können Interessierte dort die Häuser auch nicht selbst bauen – alles wird schlüsselfertig übergeben. Noch Zukunftsmusik ist ein Wohngebiet am Schäferweg in Vehlefanz. Ansonsten gibt es an vielen Stellen in Oberkrämer kleine Baulücken, die zu füllen sind.

Der ursprüngliche Speckgürtel ist kostspielig

Teuer, teurer und fast auch am teuersten ist das Bauen in Glienicke Nordbahn. Rund 750 Euro werden durchschnittlich je Quadratmeter aufgerufen, Grundstücke wechseln auch für deutlich mehr den Besitzer. Seitens der Gemeinde gibt es momentan keine zum Verkauf stehenden Flächen und es wird davon ausgegangen, dass bald das Ende des Möglichen erreicht ist. Glienicke gehört „zu den dichtbesiedeltsten Flächen Deutschlands“, so Pressesprecher Arne Färber. Daher gebe es auch nur noch sehr wenige Baulücken.

Knapp halb so teuer ist es in, sich in Hohen Neuendorf Bauland zu kaufen. Mit rund 370 Euro Quadratmeterpreis sollten Interessenten trotzdem ausreichend tiefe Taschen haben. Die Stadt selbst verkauft kein Bauland mehr, sondern bietet auf ihrer Webseite aktuell fünf Grundstücke für Wohnzwecke an, die in Erbbaupacht übernommen werden können.

Weniger Verkauf, mehr Erbaupacht

Diesen Weg will auch Birkenwerder gehen, sagt Bürgermeister Stephan Zimniok. „Wir haben nicht mehr wirklich viele Flächen“. Die es gibt, sollen im kommunalen Eigentum bleiben und per Erbbaupacht an Bauwillige gehen. Neue Wohngebiete sind nicht in Sicht. Wohnraum sei wichtig, „aber dafür holzen wir nicht unser schönes Briesethal ab“, so Zimniok. Denn das wäre die einzige Richtung, in die der Ort noch wachsen könnte. Potentiellen Bauherren bleibe vorerst – die etwa zehn Pachtflächen will die Gemeinde im kommenden Jahr vergeben – nur der Blick auf den privaten Markt. Dort kann mit durchschnittlichen Quadratmeterpreisen von 350 Euro kalkuliert werden.

