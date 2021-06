Bauboom in Oberhavel: Wenn die Bodenrichtwerte explodieren

Hennigsdorf

Wenn Axel Schoettler neue Kunden am Telefon hat, dann wollen die meisten nur in einer Stadt bauen. „Die Leute wollen nach Hennigsdorf. Leider gibt es hier aber so gut wie kein Bauland mehr“, erklärt der Immobilienkaufmann der JO-BE-SCH Massivhäuser&Immobilien GmbH, die in der Havelstadt sitzt.

Kreis Oberhavel, Stand 31.12.2020 Quelle: Detlev Scheerbarth

Laut der Hennigsdorfer Wohnungsbedarfsprognose, die die Stadtverordneten im März verabschiedeten, werden je nach Szenario bis 2030 zwischen 270 und 800 zusätzliche Wohnungen in Hennigsdorf gebraucht. Der Grund: Die Stadt profitiert wie keine andere im Landkreis von der Nähe zu Berlin, und die Hauptstädter drängen raus. Das ist eine Ursache, warum Bauland im Landkreis Oberhavel nirgendwo teurer ist als in Hennigsdorf. 310 bis 520 Euro pro Quadratmeter für Wohngebiete erreicht Hennigsdorf, im Vorjahr lag der Wert mit 270 bis 320 noch deutlich darunter.

Die Preisexplosion sei zu erwarten gewesen, sagen Experten

Der Bodenrichtwert ist ein amtlicher, durchschnittlicher Wert für einen Quadratmeter unbebauten Bodens. Er gilt als Hilfsgröße bei der Wertermittlung von Immobilien und wird aus Grundstücksverkäufen abgeleitet. Die Kreisverwaltung hat diese Bodenrichtwerte mit Stand vom 31. Dezember 2020 veröffentlicht. Die Spannen für Gewerbe- und Wohngebiete sowie Sondernutzung wurden vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Landkreises ermittelt, einem selbstständigen und unabhängigen Gremium.

Dass der Bodenrichtwert in Hennigsdorf in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert ist, wundert Immobilienkaufmann Axel Schoettler nicht. Für sein eigenes Grundstück in der Havelstadt hat er anno 2004 „nur“ rund 75 Euro pro Quadratmeter gezahlt. „In den Jahren darauf ging es langsam hoch, einen exorbitanten Sprung haben wir etwa ab 2014 erlebt“, erklärt der Immobilienkaufmann.

Allerorten steigen die Bodenrichtwerte

Das Problem der hohen Preise sei aus seiner Sicht aber hausgemacht, erklärt er. Mehrmals habe er Verwaltung und auch Kommunalpolitik vorgeschlagen, einfach in zweiter Reihe zu bauen. „Es gibt viele ältere Herrschaften mit 1000 bis 1400 Quadratmeter großen Grundstücken, die sich wünschen, dass zum Beispiel ihre Kinder dort noch ihr Haus bauen. Leider wurde das von der Verwaltung bisher meistens abgelehnt“, erklärt Axel Schoettler.

Doch die Bodenrichtwerte steigen nicht nur in Hennigsdorf, überall im Landkreis wird es teurer. In Hohen Neuendorf etwa sind Baugrundstücke ebenfalls extrem teuer, der Bodenrichtwert liegt aktuell bei 200 bis 500 Euro. Im Vorjahr hatte die Stadt mit 145 bis 470 Euro noch den höchsten Bodenrichtwert, gefolgt von Glienicke (450). Glienicke liegt mit 470 Euro auch nach den neuesten Werten wieder dicht hinter Hohen Neuendorf. „Diese Ballungsbereiche werden im Preis auch weiter steigen, weil es dort so gut wie keine Flächen mehr gibt“, erklärt Immobilienkaufmann Axel Schoettler weiter.

Im Norden Oberhavels ist es noch verhältnismäßig günstig

Selbst die Preise im berlinferneren Kremmen würden sich langsam aber sicher nach oben entwickeln – hier liegt der Bodenrichtwert mittlerweile zwischen 12 und 150 Euro. „Dort gehen die Preise zwar etwas sachter nach oben. Aber die Leute müssen immer mehr dorthin ausweichen, weil Bauland einfach rar ist“, so Schoettler.

Erwartungsgemäß lässt es sich im Norden noch immer deutlich günstiger bauen als im Süden des Kreises. Immerhin ist die Hauptstadt weiter entfernt, und Infrastruktur wie Geschäfte oder auch Ärzte sind im ländlichen Bereich rarer gesät. Doch das ist nicht überall im Norden der Fall. „In Zehdenick gibt es auch so gut wie nichts mehr, weil immer mehr Berliner dorthin ziehen. Sie sind mit der Bahn ja auch in einer Stunde in Berlin“, erklärt Axel Schoettler.

In den Bodenrichtwerten schlägt sich das bislang noch nicht nieder: Im Norden mit 10 bis 52 Euro pro Quadratmeter durchschnittlich am günstigsten sind Baugrundstücke in Fürstenberg, dann kommen Gransee und Gemeinden (11 bis 69), Zehdenick (11 bis 70) und das Löwenberger Land (11 bis 260). In all diesen Orten dürften die Preise künftig noch weiter steigen – allerdings nur dort, wo auch eine Verkehrsanbindung vorhanden ist, erklärt Axel Schoettler.

Veltener probieren es mit dem Einheimischenmodell

Die Hennigsdorfer Stadtverordneten indes haben 2019 den „Masterplan Wohnungsbau“ verabschiedet, um Bauland zu schaffen. Das Papier weist 16 Wohnungsbaupotenzialflächen mit einer Fläche von 28,8 Hektar im Stadtgebiet aus – sie bieten Platz für 1786 Wohneinheiten. „Es wird dadurch vielleicht etwas Spannung aus dem Markt kommen, aber die Bodenpreise werden dadurch nicht fallen“, erklärt Axel Schoettler dazu. Interessant findet er in diesem Zusammenhang das Einheimischenmodell, wie es etwa in Februar die Veltener Stadtverordneten verabschiedet hatten. Damit sollen Familien beim Verkauf von städtischen Grundstücken bevorzugt werden, die sich sonst kein Grundstück leisten könnten.

Jeder Antragssteller kann eine bestimmte Anzahl von Punkten erreichen – etwa mit der Höhe des Haushaltseinkommens oder Alter und Zahl der Kinder. Dieses wirkt sich dann auf das Ranking aus, Bewerber auf den vorderen Plätze bekommen den Zuschlag. Auch in Hennigsdorf erwägt die Verwaltung dieses Modell nun für drei der Flächen aus dem Masterplan Wohnungsbau.

