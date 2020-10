Bauernhof Koch in Großmutz: Zum Glück ist die Kundschaft treu

Großmutz

Kuchen außer Haus, auch gern blecheweise – auch Direktvermarkter wie Martina und Ronald Koch aus Großmutz mussten im Corona-Jahr über die Runden kommen. Besonders in der Zeit des Lockdown waren neue Ideen gefragt. Zwar konnte der Hofladen weiterlaufen wie gehabt. Aber Feiern und auch der Café-Betrieb lagen auf Eis. Dazu kamen die Hamsterkäufe des Frühlings. Neben Klopapier stand auch Hefe bei denen hoch im Kurs, die sich wieder den guten Verstand mit allem möglichen eindeckten. Also organisierte sich Martina Koch einen mehrere Kilogramm schweren Block Backhefe, teilte ihn auf und fror die einzeln abgewogenen Abschnitte ein. „Das war das erste Mal, dass ich so etwas gemacht habe“, lacht sie. Die Kuchenversorgung für die Gäste war damit jedenfalls einige Wochen abgesichert.

Geschlachtet wird auf dem Hof in Großmutz regelmäßig. Dort werden Fleisch und Wurst auch verkauft. Direktvermarktung heißt das Zauberwort, das sich dort zu einem Erfolgsrezept entwickelt hat. Quelle: Bert Wittke

Weniger problematisch gestaltete sich der Hofladen. Geschlachtet wurde wie gehabt regelmäßig und die Verarbeitung der Schweine und Rinder erfolgt seit Jahren in Eigenregie in der hofeigenen Fleischerei. Ohne Chemie und Konservierungsstoffe, nur mit frischem Fleisch und Gewürzen. „Eben so, wie es früher auf den Bauernhöfen üblich war“, betont Ronald Koch. Bei der Kundschaft kommt das an. Die Nachfrage stieg auch in diesem Jahr weiter an. Zum einen mag das der Abneigung mancher Leute geschuldet gewesen sein, sich wegen der Ansteckungsgefahr in Supermärkte voller Menschen zu begeben. Aber das sei nicht der Hauptgrund. Auch wenn Covid-19 das fast alles beherrschende Thema 2020 ist, wurden der Nachhaltigkeitsgedanke und der Wunsch, regional zu kaufen, dennoch nicht aus den Köpfen der Menschen verdrängt. „Das Bewusstsein dafür steigt weiter“, sind sich die Kochs einig.

Die Nachfrage nach Fleisch und Wurst aus eigener Schlachtung ist in Großmutz ungebrochen. Das freut Ronald Koch und seine Familie natürlich. Auf die Kundentreue können sich die Kochs verlassen. Quelle: Bert Wittke

Natürlich sind sie ihren Kunden sehr dankbar, dass sie ihnen auch in den schweren Monaten die Treue gehalten haben. Denn die Landwirtschaft – Ronald Koch baut auf seinen Flächen noch Getreide, Ölfrüchte und Mais an – könnte den Hof kaum allein am Laufen halten. Zu niedrig seinen die Preise, die von der Industrie gezahlt werden. Auch die Bauarbeiten an der Bundesstraße 96 zwischen Teschendorf und Löwenberg haben die Stammgäste in Kauf genommen. Wenn sie auch oft schimpfend ankamen und sich erst einmal Luft über den Verkehr machen mussten.

Besucher wollen vieles sehen

Die aktuelle Entwicklung bei den Ansteckungen sehen sie deshalb mit Sorge. Martina und Ronald Koch ist sehr wohl bewusst, dass es nicht bei allen aus ihrer Branche so gut gelaufen ist. Ein Beispiel wäre die nicht weit entfernte Straußenfarm Neulöwenberg, die schließen musste. „So etwas betrifft auch uns“, ist sich Landwirt Koch sicher. Denn mit dem Verschwinden der Strauße hat die Gegend ein kleines Stück ihrer Anziehungskraft für die Besucher vor allem aus de Hauptstadt verloren. Denn die wollen, so seine Erfahrung, nicht nur einen Ort sehen. Sondern möglichst viele interessante Eindrücke sammeln, ohne Stunden im Auto auf dem Weg von einer Station zur nächsten zubringen zu müssen. Daher wäre das letzte, was sie – wie alle anderen Menschen auch – brauchen könnten, ein zweiter Lockdown.

Die traditionellen Schlachtefeste stehen gegenwärtig auf dem Prüfstand. Quelle: Bert Wittke

Auch ohne diesen stellen die Kochs jedoch ihr jährliches Hauptevent, das Schlachtefest, auf den Prüfstand. Geplant war es für den 14. und 15. November 2020 hauptsächlich als Freiluftveranstaltung. „Unser Hof gibt das ja her“. Allerdings überlegen sie nun, statt des Festes „nur ganz normal“ zu öffnen. Gefährdet werden soll niemand, weder die Besucher noch das Personal. Entschieden werde kurzfristig nach aktueller Lage.

Weihnachtsfeiern im Oktober

Aktuell sind derzeit auch Anfragten nach Gänsekeulenessen bei Weihnachtsfeiern, die in Großmutz ankommen. An sich nicht weiter verwunderlich, jedoch sollen die Keulen, die normalerweise ab Ende November bis Dezember verzehrt werden, schon im Oktober auf den Tisch. „Die Menschen haben vorgebaut und früh reserviert, falls später im Jahr derartige Veranstaltungen und Feiern untersagt werden“, schmunzelt Martina Koch. Und momentan bauen sie ebenfalls wieder vor. Denn es gebe seit einigen Tagen Absagen für bereits gebuchte Feiern im Saal der Kochs. „Vorsorglich, weil niemand weiß, wie die Entwicklung weitergeht“, sagt sie.

