Bauschutt und Müll im Wald: Rund 80 illegale Lagerplätze in Oberhavel

Heimatforscher Horst Bittkau aus Borgsdorf ist regelmäßig im Ort unterwegs – und so ist ihm nicht entgangen, dass seit November 2021 an der Verbindungsstraße Richtung Briese in Höhe des hölzernen Rast-Pavillons sechs Big-Bags mit Bauschutt und Mineralwolle liegen. „Es ist erstaunlich, dass nicht noch mehr Abfall dazu gekommen ist und die Säcke immer noch zum Teil verschlossen daliegen“, schreibt Bittkau an die Rathäuser in Birkenwerder und Hohen Neuendorf. „Dass es Probleme über die Zuständigkeit der Entsorgung gibt, ist verständlich, aber keine Entschuldigung für das Versäumnis.“ Er bat darum, die Säcke entsorgen zu lassen, bevor Schlimmeres damit passiert.

Ordnungsämter geben Hinweis weiter

Antwort kam zunächst aus dem Rathaus in Birkenwerder. Danach befinden sich die Abfallsäcke „in der Gemarkung von Hohen Neuendorf, wahrscheinlich im Bereich der Forst“. Für die Entsorgung sei demnach der Landkreis zuständig. Dana Thyen leitete die E-Mail an das Ordnungsamt in Hohen Neuendorf weiter. „Hohen Neuendorf ist jedoch an dieser Stelle nicht in der Verantwortung und hat den Sachverhalt bereits an die zuständigen Behörden (Landesforst Brandenburg und Umweltamt/untere Abfallbehörde des Landkreises Oberhavel) herangetragen und um Beräumung gebeten“, informierte Pressesprecher Daniel Dinse auf MAZ-Nachfrage. Und er betont, „dass auch die Stadt alles andere als begeistert ist von diesem Zustand, der bereits seit mehreren Monaten währt“.

Ein Reizthema sind die illegalen Müllablagerungsstellen für Frank-Michael Hintze, Leiter der Oberförsterei Neuendorf. Bei besagter Stelle im Briesewald handele es sich um eine von rund 80 bekannten Ablagerungsstellen in den Waldgebieten von Oberhavel, vornehmlich in der Südhälfte gelegen. Die meisten davon befinden sich in Autobahnnähe, weshalb die Forstbehörde und auch die Polizei inzwischen davon ausgehen, dass die Verursacher gar nicht aus Brandenburg stammen, sondern aus Berlin. Die drei noch verbliebenen Forstwirte hätten den Großteil ihrer Arbeitszeit damit verbracht, den Müll aus den Wäldern wieder herauszuholen. Allein im vergangenen Jahr seien auf diese Weise rund 530 Kubikmeter zusammengekommen.

Forstamt: Vereinbarung mit dem Landkreis

Die genannten sechs Big-Bags in Borgsdorf seien an das Umweltamt des Landkreises beziehungsweise die AWU als das zuständige Entsorgungsunternehmen gemeldet worden. Ende vergangenen Jahres sei mit dem Landkreis eine Vereinbarung getroffen worden, laut der die Müllablagerungen von der AWU sukzessive beräumt werden. Unter Vermittlung der Landesebene sei dafür das nötige Geld bereitgestellt worden. Denn häufig handele es sich bei dem nur schwer zu identifizierenden Bauschutt um Gefahrenstoffe wie Asbest und anderes. Ein konkreter Fahrplan für die Beräumung habe dabei allerdings noch keine Rolle gespielt.

Rund 20 Standorte dieser Altablagerungen habe die AWU bereits beräumt. Der Anfang sei in Hennigsdorf rund um das Stahlwerk gemacht worden. Schrittweise würden die Standorte nun abgearbeitet. „Wann genau welche Stelle an der Reihe ist, kann ich nicht sagen“, so Hintze.

Bereits rund 20 Standorte beräumt, weitere sollen folgen

Der Leiter der Oberförsterei Neuendorf bedankt sich in diesem Zusammenhang für die Hinweise aus der Bevölkerung. „Wir vermissen allerdings schmerzlich Hinweise auf die Täter“, so Hintze. Eine Beobachtung und vor allem ein notiertes Kennzeichen könnten da sehr hilfreich sein. „Die Forstbehörde ruft deshalb alle Einwohner dazu auf, die Augen offen zu halten und derartige Vorfälle bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.“ Dafür biete sich die digitale Internetplattform unter polizei.brandenburg.de an, so Hintze: „Wer sich um die Umwelt Sorgen macht, sollte auch dabei helfen, die Verursacher zu finden.“ Außerdem sei im nächsten Schritt auch die Politik gefragt. Mit einer veränderten Preispolitik und mit Kontrollen auf den Baustellen könnte seiner Ansicht nach verhindert werden, dass gefährliche Abfälle illegal entsorgt werden, ist Hintze überzeugt.

